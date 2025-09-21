Isabel Blanco "destaca" el liderazgo de Castilla y León en enoturismo y el aumento de visitas en las Rutas del Vino

Castilla y León ostenta el "liderazgo" en materia de enoturismo, con otras ocho rutas del vino certificadas por ACEVIN en España, además de la de Toro (Vino de Zamora, Arlanza, Arribes, El Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda y Sierra de Francia), según declaraciones de la zamorana y vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, en el acto de clausura de la II Gala "Vinoinfluencers World Awards", un evento de "alcance mundial" que se ha celebrado el sábado en el Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, y que ha reunido a más de un centenar de creadores de contenido sobre el mundo del vino y el enoturismo procedentes de treinta países diferentes.

Durante su intervención, Isabel Blanco ha recordado que la Junta ha enmarcado este proyecto en su estrategia de promoción internacional, con el objetivo de posicionar a Castilla y León como "referencia mundial de un turismo de calidad y referente del enoturismo a nivel mundial".

En este sentido, la vicepresidenta de la Junta ha declarado que la comunidad constituye una "oportunidad excepcional", teniendo en cuenta que la misma ostenta ese "liderazgo" en materia de enoturismo, "sin olvidar que Castilla y León es tierra de grandes vinos, donde se puede presumir de contar con diecisiete denominaciones de origen protegidas, con prestigio y reconocimiento internacional", entre ellas, la DO Toro.

"Este liderazgo se materializa, año a año, en los buenos resultados turísticos y en el posicionamiento de la comunidad", han expresado desde la Junta ya que Castilla y León, y se sitúa "a la cabeza" en enoturismo de España, tanto desde el punto de vista de la oferta, con las nueve rutas del vino certificadas, como desde el punto de vista de la demanda, como así lo atestiguan los más de 627.000 visitantes de estas rutas durante el año 2024, con un crecimiento del 3,24 % respecto a 2023, año en el que ya se superó la cifra de los 600.000 visitantes.

"2nd Vinoinfluencers World Awards"

En este contexto, la vicepresidenta ha puesto en valor la celebración en Castilla y León de Gala "2nd Vinoinfluencers World Awards", a la que han asistido miebros de la Ruta del Vino de Toro, así como representantes de algunas de las bodegas acogidas a la misma y a la DO Toro, y que "contribuirá a incrementar la notoriedad y visibilidad" de la comunidad como "destino turístico de calidad y referente del enoturismo, tras el éxito de participación y repercusión de la primera edición", celebrada el pasado año, que alcanzó una audiencia de más de 16 millones de personas procedentes de 55 países, a través de más de 60 medios de comunicación, "con un amplio seguimiento de audiencia".

Esta segunda edición de "Vinoinfluencers World Awards" ha reunido a más de cien "vinoinfluencers" y creadores de contenido procedentes de una treintena de países, sobre todo, de Estados Unidos, Brasil, Portugal, Italia, Francia, México y China, pero también con profesionales de países como Suecia, Luxemburgo, Argentina, Dinamarca o Canadá, entre otros. Los "vinoinfluencers" españoles proceden de nueve comunidades diferentes.

Este año, los participantes han recorrido durante dos días las Rutas del Vino de Castilla y León, entre ellas, la de Toro, y han ampliado su radio de acción enoturística y cultural. Desde el pasado 18 de septiembre, los creadores de contenido han visitado diferentes bodegas, así como los recursos turísticos más "reconocidos y reconocibles" del territorio, de igual forma que las ciudades patrimonio mundial, territorios vinícolas como Arribes del Duero, la provincia de Zamora, entre otros, "con un compromiso claro de apoyar y convertir estas zonas en motores de dinamización turística y cultural a nivel internacional".

Este recorrido por la oferta enoturística de Castilla y León ha concluido ayer en la gala de entrega de premios que se ha celebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes, que ha contado con un jurado internacional formado por expertos y profesionales del mundo del vino y la enogastronomía, así como otros relacionados con la comunicación y la divulgación del enoturismo.

La misma se trata de un evento especializado, apoyado y financiado por el Ejecutivo autonómico.