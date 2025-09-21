Pinilla de Toro: Homenaje de grandes dimensiones a los oficios de toda la vida

Un nuevo mural realizado en Pinilla de Toro por Raúl Alonso Marcos, natural de la localidad, rinde homenaje a algunos de los antiguos oficios más importantes del pueblo.

Así, trabajos de siempre como la ganadería y la agricultura, la panadería o la fragua, así como el chocolate "La Superlativa" o la quesería "Chillón", ya consolidadas empresas familiares que tuvieron sus orígenes en Pinilla de Toro, recobran ahora colorido protagonismo en gran formato.

La realización del mural por parte de Alonso ha sido apoyado por la Asociación Cultural local "Lebrero" y se extiende a lo largo de tres muros de un mismo edificio, rodeándolo.

De este modo, el arte callejero de gran formato, como el muralismo, vuelve a "hace brillar a los pueblos", rememorando alguno de sus oficios más importantes de la época pasada.