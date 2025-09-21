David García Calvo diserta en Toro sobre el organero Pedro Bernardo de Olmedo

El toresano David García Calvo impartió ayer, sábado, una conferencia sobre el organero Pedro Bernardo de Olmedo, fruto de una investigación llevada a cabo por él mismo, que intercaló con fragmenos musicales que, también él mismo, interpretó al órgano.

García Calvo expuso así ante los asistentes los resultados de la investigación que ha llevado a cabo duarnte alrededor de un año sobre la figura del destacado organero castellano del siglo XVII Pedro Bernardo de Olmedo.

García Calvo presentó en la Colegiata de Toro nuevos datos sobre la biografía de este maestro natural de Valladolid, pero que residió en Medina del Campo durante la mayor parte de su vida, localidad en la que desarrolló su actividad profesional, centrada principalmente en la construcción de órganos de tubos, entre los que se encuentra el antiguo órgano de la epístola de la propia Colegiata de Toro, el mayor instrumento musical que salió de su taller y que sirvió como modelo para trabajos posteriores; del mismo, actualmente, únicamente se conserva la caja o mueble que albergó el resto de sus elementos.

Con el objetivo de ilustrar de manera sonora las explicaciones, García Calvo fue intercalándolas con diferentes obras musicales pertenecientes al repertorio para tecla del siglo XVII, interpretadas por él mismo.

El fin de la conferencia organizada por el joven estudioso toresano ha sido no sólo acercar a la ciudadanía el patrimonio musical de la región, sino también el de la ciudad de Toro en particular.