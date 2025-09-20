El Equipo de Gobierno de Pinilla de Toro denuncia actos vandálicos

La alcaldesa de Pinilla de Toro, María del Carmen Castro, ha denunciado que los ediles del Equipo de Gobierno de la localidad, así como edificios e infraestructuras públicas, sufren actos vandálicos reiterados desde noviembre de 2023.

Castro ha relatado que se trata de hechos "puntuales" que han ocurrido tanto en propiedades privadas pertenecientes a los concejales del Partido Popular o de sus familiares, como en instalaciones y espacios públicos, como las pistas de pádel o el tramo de la carretera ZA-P-2308, que conecta la localidad con Pozoantiguo y que apareció con pintadas "con referencias políticas" el día de inauguración del mismo, en enero de este año, tras la conclusión de las obras de mejora que se habían ejecutado.

Asimismo, la alcaldesa ha asegurado que una propiedad de su marido sufrió pintadas que hacían "referencia a mi persona con palabras soeces"; lo mismo habría ocurrido en una rampa en la casa del teniente de alcalde de la localidad, a quien también "le rajaron las ruedas del coche". Además, la concejala de Festejos sufrió un robo en su casa.

"En el mes de agosto, ha sido continuo. Lo último que han hecho es pintar las pistas de pádel" con las letras "HDP", ha denunciado Castro, quien añade que "no se puede acusar a nadie de nada, pero es curioso que siempre sea a miembros del Equipo de Gobierno".

"Llevo 34 años en Pinilla de Toro y nunca ha pasado absolutamente nada, a ningún alcalde se le han rajado las ruedas del coche ni nada", ha dicho la alcaldesa, quien ha indicado que todos los hechos están denunciados "y en manos de la justicia".

"Esto nos da más fuerza para seguir luchando por Pinilla de Toro. Es la parte positiva", ha aseverado.

