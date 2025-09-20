Conexión con el pasado: I Jornada "Historo" en el Sancti Spiritus

"Historo", la I Jornada de Historia de Toro, ha sido este sábado un éxito en el monasterio de Sancti Spiritus el Real, donde unas 70 personas se acercaron a conocer la historia del monumento y la de la ciudad.

La jornada comenzó por la mañana con una visita guiada solidaria que realizaron conjuntamente el historiador Eduardo Cabrero y la historiadora del arte y guía del monasterio, Ana María de la Iglesia.

La recaudación obtenida con la venta de entradas para la actividad se donará a la asociación "La Culebra no se calla", con el fin de ayudar a los afectados por los incendios de este verano.

La visita, que tenía el objetivo de "añadir un poco más de contenido diferente y, sobre todo, aunar la historia de Toro con la del monasterio, haciendo un recorrido por sus diferentes estancias", comenzó en la sala del coro, donde Cabrero empezó desde principios del siglo XIV, cuando la noble portuguesa Teresa Gil dejó en su testamento el mandato de fundar el monasterio, aunque de su construcción se ocupó la reina María de Molina; además, se respetó el deseo de Gil de que su sepulcro ocupase un lugar central en el salón del coro, de cuyos aspectos artísticos se encargó de dar cuenta Ana María de la Iglesia.

"Hay gran cantidad de nombres de mujeres vinculadas" con el monasterio, expresó Cabrero.

La visita continuó en el claustro, donde Cabrero aludió al hecho histórico de la batalla de Toro y el "papel que navega entre la historia real y la ficticia" que jugó el Sancti Spiritus en la misma.

Por su parte, De la iglesia explicó los enterramientos de las monjas en el mismo y la excepción que supone la tumba del director de orquesta Jesús López Cobos.

En la iglesia del monasterio, la vinculación de la familia Ulloa con el monasterio copó gran parte de la explicación, mientras que el protagonismo en la Sala Capitular, que conserva vestigios de la judería en la que se construyó el monasterio, fue para las sargas con escenas de la Pasión que allí se exponen.

Por la tarde, sendas conferencias impartidas por Alicia Tamame sobre los frescos del monasterio de Santa Clara, y por José Navarro Talegón sobre las obras en el Sancti Spiritus completaron la jornada, que culminó con un vino español, gracias a la colaboración de la Ruta del Vino de Toro.