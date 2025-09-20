Talleres
La Casa de Cultura de Toro pondrá en marcha grupos de escritura creativa
El Salón de Actos de la institución acogerá una reunión para las personas interesadas el próximo jueves 25 de septiembre, a las 18.30 horas
La Casa de Cultura de Toro tiene previsto iniciar un nuevo proyecto de grupos de escritura creativa y talleres.
Con el fin de informar a las personas interesadas en formar parte de los mismos, así como comenzar con su organización, el Salón de Actos acogerá el jueves 25 de septiembre, a las 18.30 horas, una reunión informativa.
El proyecto está dirigido a las personas con gusto por la escritura, a quienes sienten curiosidad por la misma o a quienes buscan desarrollar su creatividad, entre otros. n
