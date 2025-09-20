La Casa de Cultura de Toro pondrá en marcha grupos de escritura creativa

La Casa de Cultura de Toro tiene previsto iniciar un nuevo proyecto de grupos de escritura creativa y talleres.

Con el fin de informar a las personas interesadas en formar parte de los mismos, así como comenzar con su organización, el Salón de Actos acogerá el jueves 25 de septiembre, a las 18.30 horas, una reunión informativa.

El proyecto está dirigido a las personas con gusto por la escritura, a quienes sienten curiosidad por la misma o a quienes buscan desarrollar su creatividad, entre otros. n