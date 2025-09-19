Zamora en Pie informa en Toro de los "perjuicios" de las plantas de biogás

Decenas de personas llenaron en la tarde de este viernes el Salón de Plenos en la charla informativa que "Zamora en Pie" impartió en el Ayuntamiento de Toro sobre los proyectos de macroplantas de biogás en el alfoz de la localidad y que estaba organizada por la plataforma "Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo".

La charla se centró en los perjuicios que la instalación de la planta proyectada traería a los municipios y habitantes de la zona, como los "compuestos altamente cancerígenos que se van a emitir en grandes cantidades" por la quema durante los primeros meses de "gases sin depurar".

Asimismo, "grandes concentraciones de metales" en los residuos conllevarían contaminación de las aguas y los acuíferos. "Estamos destruyendo el agua que bebemos y con la que regamos para exportar cerdos para otros países. La ganadería extensiva va a ser muy perjudicada", dijo un miembro de la plataforma.

"El nitrógeno que entra en las plantas de biogás es prácticamente el mismo que sale, el 98 o 99%", señaló también. Además, aseguró que las empresas no tienen capacidad ante posibles reventazones para poder exigirles ya que los seguros de responsabilidad medioambiental son "irrisorios" y producirían "perjuicios de miles de millones de euros".

Por otro lado, una médica recién jubilada, "tras meses de investigación de estudios", habló de la repercusión sobre la salud que tendría la instalación de las plantas en la zona, que "va a provocar patologías inmediatas y otras a largo plazo, y lo que queremos es adelantarnos".

La doctora mencionó enfermedades respiratorias como la bronquitis aguda, el asma bronquial o la fibrosis pulmonar, además del cáncer o el aumento de las patologías psiquiátricas.