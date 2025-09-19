Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Proyecto de planta

Zamora en Pie informa en Toro de los "perjuicios" de las plantas de biogás

Una médica ha explicado en el Ayuntamiento posibles problemas para la salud y otros aspectos

Charla informativa sobre la instalación de las plantas de biogás impartida por miembros de &quot;Zamora en Pie&quot; en el Ayuntamiento de Toro.

Charla informativa sobre la instalación de las plantas de biogás impartida por miembros de "Zamora en Pie" en el Ayuntamiento de Toro. / Carmen Toro

Carmen Toro

Decenas de personas llenaron en la tarde de este viernes el Salón de Plenos en la charla informativa que "Zamora en Pie" impartió en el Ayuntamiento de Toro sobre los proyectos de macroplantas de biogás en el alfoz de la localidad y que estaba organizada por la plataforma "Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo".

La charla se centró en los perjuicios que la instalación de la planta proyectada traería a los municipios y habitantes de la zona, como los "compuestos altamente cancerígenos que se van a emitir en grandes cantidades" por la quema durante los primeros meses de "gases sin depurar".

Asimismo, "grandes concentraciones de metales" en los residuos conllevarían contaminación de las aguas y los acuíferos. "Estamos destruyendo el agua que bebemos y con la que regamos para exportar cerdos para otros países. La ganadería extensiva va a ser muy perjudicada", dijo un miembro de la plataforma.

"El nitrógeno que entra en las plantas de biogás es prácticamente el mismo que sale, el 98 o 99%", señaló también. Además, aseguró que las empresas no tienen capacidad ante posibles reventazones para poder exigirles ya que los seguros de responsabilidad medioambiental son "irrisorios" y producirían "perjuicios de miles de millones de euros".

Por otro lado, una médica recién jubilada, "tras meses de investigación de estudios", habló de la repercusión sobre la salud que tendría la instalación de las plantas en la zona, que "va a provocar patologías inmediatas y otras a largo plazo, y lo que queremos es adelantarnos".

Noticias relacionadas y más

La doctora mencionó enfermedades respiratorias como la bronquitis aguda, el asma bronquial o la fibrosis pulmonar, además del cáncer o el aumento de las patologías psiquiátricas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Avances en un proyecto clave para Zamora: El vallado de Monte la Reina costará 2,1 millones y estará a principios de 2026
  2. Toro, Villavendimio y Villalonso, protagonistas de un documental en YouTube
  3. Nicanor Sen y la Guardia Civil visitan la Colegiata de Toro
  4. El monasterio Sancti Spiritus acoge el sábado la I Jornada de Historia de Toro
  5. El PP de Toro cuestiona los contratos de las cámaras de vigilancia de tráfico
  6. Los bomberos de Toro sofocan un incendio provocado por el corte de un cable alta tensión
  7. El proyecto para la planta de biometano en Villardondiego recibe más de 1.200 alegaciones
  8. Dolores Redondo y César Pérez Gellida se verán 'cara a cara' con los estudiantes de Toro

Zamora en Pie informa en Toro de los "perjuicios" de las plantas de biogás

Zamora en Pie informa en Toro de los "perjuicios" de las plantas de biogás

La Asociación Cultural De Toro y su Tradición entrega un donativo de 2.000 euros a la Junta Local de la AECC

La Asociación Cultural De Toro y su Tradición entrega un donativo de 2.000 euros a la Junta Local de la AECC

La Fundación "Jesús Pereda" invita a los ciudadanos a asistir a la gala de entrega de los XVI Premios Diálogo en Toro

La Fundación "Jesús Pereda" invita a los ciudadanos a asistir a la gala de entrega de los XVI Premios Diálogo en Toro

Elías Mora lanza un vino de edición limitada para celebrar sus 25 años

Elías Mora lanza un vino de edición limitada para celebrar sus 25 años

El Ayuntamiento de Toro presenta su oferta deportiva para el curso escolar

El Ayuntamiento de Toro presenta su oferta deportiva para el curso escolar

Dolores Redondo y Pérez Gellida animan a los jóvenes de Toro a desarrollar su creatividad

Dolores Redondo y Pérez Gellida animan a los jóvenes de Toro a desarrollar su creatividad

El proyecto para la planta de biometano en Villardondiego recibe más de 1.200 alegaciones

El proyecto para la planta de biometano en Villardondiego recibe más de 1.200 alegaciones

Avances en un proyecto clave para Zamora: El vallado de Monte la Reina costará 2,1 millones y estará a principios de 2026

Avances en un proyecto clave para Zamora: El vallado de Monte la Reina costará 2,1 millones y estará a principios de 2026
Tracking Pixel Contents