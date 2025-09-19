La Fundación "Jesús Pereda" invita a los ciudadanos a asistir a la gala de entrega de los XVI Premios Diálogo en Toro

La Fundación "Jesús Pereda" ha invitado a toda la ciudadanía a la gala de entrega de los XVI Premios Diálogo, que tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, en el teatro Latorre de Toro. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

Como en anteriores ediciones, la ceremonia contará con la dirección escénica de Valkiria Teatro, que aportará "creatividad, ironía y frescura" a la velada, y con la actuación musical de Dulzaro, cuya propuesta artística "recuerda el poder de la música para unir y emocionar".

Estos premios distinguen a personas y colectivos que "contribuyen al fortalecimiento de la cultura, la memoria, la justicia social y el diálogo". En esta XVI edición, el jurado ha decidido reconocer las siguientes trayectorias:

Trayectoria Individual: María Salgado (Toro, Zamora), por su trabajo en torno a la música popular castellana y leonesa, entrelazándola con ritmos cubanos, portugueses, orientales o sefardíes, y "creando un lenguaje musical que une culturas y pueblos".

(Toro, Zamora), por su trabajo en torno a la música popular castellana y leonesa, entrelazándola con ritmos cubanos, portugueses, orientales o sefardíes, y "creando un lenguaje musical que une culturas y pueblos". Trayectoria Colectiva: Asociación del Pandero Cuadrado de Peñaparda (Salamanca), por la transmisión de este instrumento tradicional, adaptado por mujeres "como forma de expresión y resistencia, símbolo de colectividad y resiliencia".

(Salamanca), por la transmisión de este instrumento tradicional, adaptado por mujeres "como forma de expresión y resistencia, símbolo de colectividad y resiliencia". Promoción de la Cultura Local: Asociación de Amigos del Monasterio de la Armedilla (Cogeces del Monte, Valladolid), por su labor en la defensa del patrimonio cultural y la dinamización social y comunitaria en torno al monasterio.

(Cogeces del Monte, Valladolid), por su labor en la defensa del patrimonio cultural y la dinamización social y comunitaria en torno al monasterio. Compromiso Ético en la Comunicación: Olga Rodríguez Francisco (León), periodista reconocida por su "compromiso con la justicia social y la veracidad", con especial atención a conflictos internacionales, los desahucios o la memoria histórica.

Con estos galardones, la Fundación "Jesús Pereda" "renueva su compromiso con la cultura, la memoria y el diálogo social, destacando trayectorias que inspiran y recordando que defender la cultura, la justicia y la verdad es también defender la democracia y la dignidad humana", han expresado desde la propia Fundación.

La Fundación ha invitado a la sociedad castellano y leonesa a acompañar a los premiados en este acto, así como a difundir el trabajo de las personas y colectivos galardonados, "cuyo legado constituye un patrimonio común y una parte esencial de nuestra identidad compartida".