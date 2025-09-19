Elías Mora lanza un vino de edición limitada para celebrar sus 25 años

La bodega Elías Mora cumple su vigésimoquinto aniversario este 2025 y, con motivo de esta celebración, acaba de lanzar su nuevo vino, "Viki y sus hermanas", una elaboración de "una edición limitada muy especial" que rinde homenaje a la fundadora de la bodega, Victoria Benavides, conocida como Viki, y a los lazos familiares y personales "que han acompañado el camino de la bodega durante este cuarto de siglo".

"Este aniversario es un momento para mirar atrás con gratitud y al futuro con ilusión", ha explicado Victoria Benavides, fundadora de Bodegas Elías Mora.

«Viki y sus hermanas», el nuevo vino de edición limitada de Elías Mora. / Cedida

"Viki y sus hermanas" simboliza "la unión, la complicidad y la fuerza que siempre nos han acompañado en este proyecto", asegura.

Esta edición exclusiva "refleja la esencia" de Elías Mora, una bodega con viñedos centenarios, mínima intervención y la "búsqueda constante de vinos con carácter y personalidad".

La bodega Elías Mora, ubicada en San Román de Hornija (Valladolid) y acogida a la Denominación de Origen Toro, fue fundada en 2000 por la enóloga Victoria Benavides y ha mantenido desde sus inicios una filosofía clara: elaborar vinos "con identidad propia, fieles al terruño". Ya como "referente" en la DO Toro, celebra su 25º aniversario a través de varias actividades e iniciativas que se desarrollan a lo largo de este año y "consolidando una trayectoria marcada por el respeto al viñedo viejo y la elaboración de vinos que reflejan la autenticidad de la Tinta de Toro". n