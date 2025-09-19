La Asociación Cultural De Toro y su Tradición entrega un donativo de 2.000 euros a la Junta Local de la AECC

La Asociación Cultural "De Toro y su Tradición" ha hecho entrega a la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Toro de un donativo de 2.000 euros.

La cantidad aportada se corresponde con la recaudación obtenida en la taquilla del festejo organizado por la asociación toresana durante las pasadas Ferias y Fiestas de San Agustín.

De este modo, el colectivo espera que, con "este gesto podamos ayudar un poco más" en la investigación de la enfermedad.

Por su parte, desde la Junta Local de la AECC en Toro, han agradecido este "gesto solidario que nos ayuda a seguir acompañando a pacientes y familias en su camino".