El proyecto para la planta de biometano en Villardondiego recibe más de 1.200 alegaciones

Dos técnicos de Medio Ambiente y Salud pertenecientes a la Plataforma Zamora en Pie impartirán este viernes, día 19, una charla informativa centrada en las consecuencias que los proyectos de biogás tendrían en el alfoz de Toro y sobre la imagen de la Denominación de Origen Toro.

El acto, organizado por la Plataforma Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo y Ecologistas Zamora, se produce después de que el proyecto que prevé la construcción de una planta de biometano en el término de Villardondiego haya recibido más de 1.200 alegaciones. Desde la Federación valoran este número que supone "un hito importantísimo de contundente oposición social".

La charla tendrá lugar a partir de las 19 hora en el Ayuntamiento de Toro.

Desde la federación recalcan que, si bien el consistorio toresano "todavía no se ha posicionado", continúan trabajando para trasladar las numerosas problemáticas asociadas a este proyecto a los ayuntamientos de la zona, que se verían afectados "por la contaminación derivada".

Asimismo, las más de 70 bodegas yan han sido informadas de los efectos directos e indirectos que esta instalación tendrá sobre el suelo, cultivos, así como sobre la propia imagen de la DO.

El proyecto, promovido por la empresa Biorig, plantea la valorización de cerca de 200.000 toneladas de residuos al año, de ellas 92.000 toneladas de purines y 45.000 de estiércol de vacuno. Unas cifras que, para Zamora en Pie, "nada tienen que ver con una economía circular y de proximidad".

Al tiempo, advierte que las dimensiones de estas plantas no limitarán la adquisición de residuos a las macrogranjas existentes en el entorno generando un "efecto llamada para nuevas instalaciones ganaderas".