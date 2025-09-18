Dolores Redondo y Pérez Gellida animan a los jóvenes de Toro a desarrollar su creatividad

Los escritores de novela negra Dolores Redondo y César Pérez Gellida han mantenido este jueves en el teatro Latorre un encuentro literario con los alumnos de todos los cursos del IES Cardenal Pardo Tavera, con el objetivo de fomentar en ellos "la reflexión y la lectura crítica".

De este modo, los autores y creadores del certamen nacional "Blacklladolid", en el que se enmarcaba el encuentro, "conviertieron en protagonista al mundo rural ante más de 300 jóvenes toresanos".

Los escritores, "referentes", en el panorama nacional, abordaron aspectos como el protagonismo que tienen el paisaje y la Historia en sus novelas y en la creación literaria en general. En este sentido, Dolores Redondo expresó que, cuando era niña, la geografía le servía para pensar que había tenido mala suerte con respecto al lugar en el que había nacido porque "no pasaba nada interesante" y era "carente de interés" para ser escenario de novela, pero luego se dio cuenta de que se "equivocaba". "Tus historias, si aprendes a contarlas bien, son universales; al final, todos somos más parecidos de los que creemos" porque "todos tenemos los mismos deseos", se dirigió a sus alumnos.

Por su parte, Pérez Gellida dijo que su "caso es el contrario" ya que nació en Valladolid y es "el rincón del planeta que mejor conozco", pero fue cuando salió de Erasmus cuando se dio cuenta de "la importancia que tiene el origen, el arraigo".

En el encuentro, que se llevó a cabo en formato entrevista, conducida por la periodista y directora de informativos de esRadio Castilla y León, Tamara Hernández, también abordaron temas como la descripción de los lugares, que deben tener "esencia" e incluirse en la novela "como un personaje".

Asimismo, los escritores destacaron ante los estudiantes la importancia de la creatividad en relación con cualquier disciplina, que sirve para no "estar condenados a tener puestos de trabajo ejecutivos, otros os van a decir lo que tenéis que hacer; vais a poder luchar por vuestros sueños", dijo Pérez Gellida; "es el grito de rebeldía mayor que tenemos los humanos. No seáis espectadores en vuestras vidas, usad la creatividad que tenéis", les dijo Dolores Redondo.

La escritora remarcó también la importancia de leer y aseveró que la lectura "es importante" y que no ejercerla es una decisión personal, pero "si no lees, tienes que saber que estás renunciando a un privilegio" por el que lucharon los antepasados. "Usad vuestros privilegios porque son vuestra libertad y a eso no podemos renunciar nunca", dijo la autora y despertó con ello los aplausos del joven público.

Redondo y Pérez Gellida también hablaron sobre sus diferentes procesos de documentación y creación literaria o de la construcción de los perfiles de los personajes de sus novelas. "No tengáis miedo de no tener el método, tú método es el bueno; el mío sólo me sirve a mí", les dijo Dolores Redondo a los alumnos del Pardo Tavera.