Avances en un proyecto clave para Zamora: El vallado de Monte la Reina costará 2,1 millones y estará a principios de 2026

El futuro cuartel de Monte la Reina, un asentamiento militar clave para la provincia, continúa sus avances. El último movimiento de calado lo ha dado la mesa de contratación del Ministerio de Defensa, que acaba de proponer la adjudicación de las obras del cerramiento perimetral de seguridad del futuro cuartel. Tras descartar dos de las ofertas por baja temeraria no justificada convenientemente, el vallado lo ejecutará la constructora orensana Proyecon Galicia S.A., según la propuesta técnica que deberá ser ratificada ahora por el Ministerio.

Proyecto del futuro cuartel. | CEDIDA

Los trabajos se prolongarán durante tres meses, por lo que, si no hay recursos a la adjudicación y los trámites avanzan en plazo, a principios del próximo año podría ser ya una realidad ese vallado que ocupará más de tres kilómetros alrededor del futuro acuartelamiento y que tendrá tres alambres de espino en su coronación. La empresa adjudicataria presentó una oferta económica de 1.777.885 euros, que con el IVA suma un importe total de 2.151.240,85 euros y supone una rebaja de casi un millón y medio de euros respecto a los cerca de 3,6 millones que figuraba como precio de licitación de los trabajos, impuestos incluidos.

Antes de acometer el vallado, Proyecon Galicia deberá realizar la limpieza, el clareo y la poda selectiva en una franja de diez metros en torno al cerramiento y hacer una quema controlada de los residuos cuando sea necesario. Para ejecutar el vallado, se excavará una zanja de 80 centímetros de ancha y un metro de profundidad en la que se colocarán los postes del cerramiento sujetos con hormigón hasta una altura de treinta centímetros para después montar la malla, tensarla y realizar una zanja paralela para conducciones, según se precisa en el contrato. Tras el hormigonado de las zanjas y la conclusión del cerramiento se habilitará un camino perimetral de cinco metros de ancho a lo largo de todo el vallado, trabajos todos ellos que corresponde realizar a la adjudicataria.

Características del vallado, con triple alambre de espino en lo alto. / Cedida

En la zona de entrada al cuartel, según el proyecto, la puerta para el acceso de vehículos tendrá cinco metros de largo y junto a ella se habilitará una puerta lateral de un metro de ancho para el acceso a pie del personal. En esa zona el vallado tendrá dos metros de altura, mientras que las tres concertinas sobresaldrán otros cuarenta centímetros por encima. El vallado dotará a la zona de la seguridad necesaria para acometer la construcción del acuartelamiento.

Las obras del cuartel está previsto que se inicien a principios del próximo año, según los plazos que baraja el Ministerio de Defensa, que pretende que en 2027 lleguen ya los primeros de los 1.400 militares que está previsto que ocupen las instalaciones. Se trata de un proyecto trascendental, tanto por la inversión como por la generación de empleo que supone, no solo para Toro –en cuyo término municipal se ubica Monte la Reina–, sino para toda la provincia.