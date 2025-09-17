El teatro Latorre celebrará el domingo una gala a favor de Autismo Zamora

Solidaridad toresana a favor de la asociación de Autismo de Zamora. Artistas, empresas y agrupaciones locales participarán en una gala benéfica que busca apoyar a las familias zamoranas y afectados con trastorno del espectro autista. El teatro Latorre acogerá esta cita que se celebrará el domingo, 21 de septiembre, a partir de las 19 horas.

Organizado por la asociación cultural "Bambalinas" y por la asociación de vecinos "Antona García", el acto estará presentado por Josué Bermejo. Durante el evento se subastará una obra ejecutada en directo por el artista toresano Carlos Adeva mientras los asistentes disfrutan de las actuaciones de las alumnas de flamenco de Tania Serrano, las alumnas de baile moderno de Sandra Iglesias, Virgilio Gitrama " El Vichy" y Haciendo el Indie.

Además, se realizarán sorteos de productos donados por los colaboradores con opción a un pequeño aperitivo para quienes colaboren una vez finalizada la gala.

Las entradas ya están disponibles en el Estanco de Sarai (Corredera, 19) por un precio de 8 euros, con opción a fila cero para aquellas personas que deseen colaborar desde la distancia con la causa. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Toro, Javier López Calero, animaba a contribuir, durante la presentación en la que estuvo acompañado por los presidentes de las agrupaciones, Rosa Espínola y Jesús Galache.

Por su parte, el presidente de la asociación infantil "Bambalinas" ha agradecido la implicación de todos los organizadores que desde el primer momento mostraron su disponibilidad: "Desde el primer momento nos han dicho que les encantaba".