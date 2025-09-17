Roban una caseta de gatos en un refugio de Toro

El voluntariado de animales abandonados de Toro ha compartido esta mañana en su cuenta de Facebook el antes y el después de una de las zonas habilitadas del refugio para los gatos. En ella se puede apreciar la falta de una caseta que servía de refugio para los felinos: "Agradeceríamos si nos la pueden devolver, ya que viniendo el frío la usaban mucho", escriben.

Espacio del refugio sin la caseta robada. / Cedida

Esta situación ha provocado la reacción de los usuarios de la plataforma, que entre insultos, tachan de inconcebible el acto vandálico: "Qué vergüenza, es increíble la falta de civismo y ganas de hacer daño", sentencia uno de ellos.