Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roban una caseta de gatos en un refugio de Toro

La imagen, que se ha compartido por redes sociales, ha tenido un gran impacto entre los consumidores de estas aplicaciones.

Caseta del refugio antes de ser robada.

Caseta del refugio antes de ser robada. / Cedida

Marina García

El voluntariado de animales abandonados de Toro ha compartido esta mañana en su cuenta de Facebook el antes y el después de una de las zonas habilitadas del refugio para los gatos. En ella se puede apreciar la falta de una caseta que servía de refugio para los felinos: "Agradeceríamos si nos la pueden devolver, ya que viniendo el frío la usaban mucho", escriben.

Espacio del refugio sin la caseta robada.

Espacio del refugio sin la caseta robada. / Cedida

Esta situación ha provocado la reacción de los usuarios de la plataforma, que entre insultos, tachan de inconcebible el acto vandálico: "Qué vergüenza, es increíble la falta de civismo y ganas de hacer daño", sentencia uno de ellos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents