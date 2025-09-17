Roban una caseta de gatos en un refugio de Toro
La imagen, que se ha compartido por redes sociales, ha tenido un gran impacto entre los consumidores de estas aplicaciones.
Marina García
El voluntariado de animales abandonados de Toro ha compartido esta mañana en su cuenta de Facebook el antes y el después de una de las zonas habilitadas del refugio para los gatos. En ella se puede apreciar la falta de una caseta que servía de refugio para los felinos: "Agradeceríamos si nos la pueden devolver, ya que viniendo el frío la usaban mucho", escriben.
Esta situación ha provocado la reacción de los usuarios de la plataforma, que entre insultos, tachan de inconcebible el acto vandálico: "Qué vergüenza, es increíble la falta de civismo y ganas de hacer daño", sentencia uno de ellos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Toro, Villavendimio y Villalonso, protagonistas de un documental en YouTube
- La Diputación saca a contratación las obras de derribo del antiguo matadero donde se construirá el parque de bomberos de Toro
- El monasterio Sancti Spiritus acoge el sábado la I Jornada de Historia de Toro
- El PP de Toro cuestiona los contratos de las cámaras de vigilancia de tráfico
- Dolores Redondo y César Pérez Gellida se verán 'cara a cara' con los estudiantes de Toro
- Tres heridos en un accidente en Morales de Toro
- Peterete, un torero toresano
- El Ayuntamiento reurbanizará la calle Trucos y la Costanilla de San Lorenzo de Toro