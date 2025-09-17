Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nicanor Sen y la Guardia Civil visitan la Colegiata de Toro

El Economo de la diócesis y catedrático de filosofía José Manuel Chillon ha sido el encargado de realizar la visita guiada

Visita de Nicanor Sen y mandos de la Guardia Civil a la Colegiata de Toro.

Visita de Nicanor Sen y mandos de la Guardia Civil a la Colegiata de Toro. / Cedida

E. V.

Toro

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha visitado junto a los mandos de gestión de las comandancias provinciales de la Guardia Civil la Colegiata de Santa María la Mayor en Toro.

El Economo de la diócesis y catedrático de filosofía, José Manuel Chillon, fue el encargado de recibirlos y realizar la visita guiada por el templo románico.

