Nicanor Sen y la Guardia Civil visitan la Colegiata de Toro
El Economo de la diócesis y catedrático de filosofía José Manuel Chillon ha sido el encargado de realizar la visita guiada
E. V.
Toro
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha visitado junto a los mandos de gestión de las comandancias provinciales de la Guardia Civil la Colegiata de Santa María la Mayor en Toro.
El Economo de la diócesis y catedrático de filosofía, José Manuel Chillon, fue el encargado de recibirlos y realizar la visita guiada por el templo románico.
