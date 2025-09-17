Ya hay fecha para matricularse en la Escuela de Folclore de Toro

La Escuela de Folclore de Toro ha establecido el día 26 de septiembre para formalizar la matrícula en percusión, dulzaina, pandereta, pandero, flauta y tamboril. El inicio del curso tendrá lugar el día 3 de octubre en la Casa de las Asociaciones, situada en la calle Cantar del Arriero.

Las escuelas de folclore de Zamora desempeñan un papel fundamental en la preservación y difusión de las tradiciones culturales de la región. Estas instituciones, repartidas por la provincia (Sayago, Aliste, Toro, Benavente, Sanabria, Valles, Fuentesaúco, Tábara…) se dedican a enseñar todas esas manifestaciones del rico patrimonio etnográfico zamorano. No solo forman a nuevas generaciones, también fomentan el orgullo por las raíces y la identidad zamorana, contribuyendo a que costumbres de ayer sigan vivas mañana.