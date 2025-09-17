Música
Ya hay fecha para matricularse en la Escuela de Folclore de Toro
Ofrece clases de percusión, dulzaina, pandereta, pandero, flauta y tamboril
I. G.
La Escuela de Folclore de Toro ha establecido el día 26 de septiembre para formalizar la matrícula en percusión, dulzaina, pandereta, pandero, flauta y tamboril. El inicio del curso tendrá lugar el día 3 de octubre en la Casa de las Asociaciones, situada en la calle Cantar del Arriero.
Las escuelas de folclore de Zamora desempeñan un papel fundamental en la preservación y difusión de las tradiciones culturales de la región. Estas instituciones, repartidas por la provincia (Sayago, Aliste, Toro, Benavente, Sanabria, Valles, Fuentesaúco, Tábara…) se dedican a enseñar todas esas manifestaciones del rico patrimonio etnográfico zamorano. No solo forman a nuevas generaciones, también fomentan el orgullo por las raíces y la identidad zamorana, contribuyendo a que costumbres de ayer sigan vivas mañana.
- La Diputación saca a contratación las obras de derribo del antiguo matadero donde se construirá el parque de bomberos de Toro
- Toro, Villavendimio y Villalonso, protagonistas de un documental en YouTube
- Tres heridos en un accidente en Morales de Toro
- Toro renueva la devoción por su patrona, la Virgen del Canto
- El PP de Toro cuestiona los contratos de las cámaras de vigilancia de tráfico
- El monasterio Sancti Spiritus acoge el sábado la I Jornada de Historia de Toro
- Dolores Redondo y César Pérez Gellida se verán 'cara a cara' con los estudiantes de Toro
- Peterete, un torero toresano