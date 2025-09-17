Los bomberos de Toro sofocan un incendio provocado por el corte de un cable alta tensión
El fuego ha afectado a una zona de monte bajo a la altura de la Nacional 122 a la altura del pago el Vao
E. V.
Toro
Los bomberos de Toro acudían en la mañana de este miércoles a sofocar un incendio declarado en una zona de monte bajo a la altura de la carretera nacional 122 en el paraje conocido como pago el Vao.
Concretamente, el suceso se localizaba a la altura del punto kilométrico 430. Los efectivos acudieron tras la alerta emitida desde el 112. El fuego, que ya ha sido sofocado, fue provocado por el corte de un cable de alta tensión.
