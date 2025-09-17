Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos de Toro sofocan un incendio provocado por el corte de un cable alta tensión

El fuego ha afectado a una zona de monte bajo a la altura de la Nacional 122 a la altura del pago el Vao

Actuación de los bomberos de Toro para sofocar un incendio provocado por un cable de alta tensión.

E. V.

Toro

Los bomberos de Toro acudían en la mañana de este miércoles a sofocar un incendio declarado en una zona de monte bajo a la altura de la carretera nacional 122 en el paraje conocido como pago el Vao.

Concretamente, el suceso se localizaba a la altura del punto kilométrico 430. Los efectivos acudieron tras la alerta emitida desde el 112. El fuego, que ya ha sido sofocado, fue provocado por el corte de un cable de alta tensión.

