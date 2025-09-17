Una bodega toresana obtiene el "gran oro" en el prestigioso Civas
El concurso internacional CIVAS concede la medalla "gran oro" a la Bodega Latarce en una cata a ciegas
E. V.
El vino Latarce Selección 2021, perteneciente a la Bodega Latarce de la D.O. Toro, se ha hecho con la medalla Grand Gold en el prestigioso concurso internacional Civas 2025, uno de los certámenes más reconocidos y rigurosos en su método de cata a ciegas.
El jurado del comité y la Sociedad Española de Catadores Profesionales acordaron otorgarle una puntuación de 98/100, lo que, en palabras de la bodega toresana, "avala el trabajo de precisión que hacemos en viñedo y bodega para expresar la Tinta de Toro con profundidad y elegancia".
El concurso Civas, de carácter bianual y que este año alcanza su VI edición, es de acceso exclusivo por nominación y está organizado por la Revista & Guía AkataVino. Reúne a las mejores bodegas y publica un palmarés con medallas y puntuaciones (90–100 puntos) tras catas ciegas. En este 2025 se consolida como uno de los certámenes más reconocidos y rigurosos de España.
Elaborado con Tinta de Toro, Latarce Selección 2021 destaca por su color granate intenso, aromas de fruta negra madura, regaliz y tostados sutiles y una boca estructurada y persistente. Se trata de un tinto con 16 meses de crianza en roble francés y producción limitada.
