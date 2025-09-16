Los Premios "Diálogo" se entregarán el sábado en el Latorre de Toro

La cantante toresana María Salgado ha sido reconocida en la categoría de Trayectoria Individual de los Premios "Diálogo", que otorga la Fundación "Jesús Pereda", dependiente de Comisiones Obreras.

Por este motivo, la gala de entrega de su 16ª edición se celebrará en el teatro Latorre de la localidad el próximo sábado 20, a partir de las 20.00 horas.

Como explicó el presidente de la Fundación "Jesús Pereda", Luis Fernández Bayón, en la presentación de la gala, esta contará con la conducción del dúo "Valquiria Teatro" y con la actuación musical de Dulzaro.

La asistencia a la gala es libre y de carácter gratuito, y Jesús Fernández ha animado a todos los toresanos y a toda la sociedad de Castilla y León a que acudan a la misma.

Asimismo, Fernández Bayón explicó que estos premios reconocen a las personas y colectivos que "contribuyen al fortalecimiento de la cultura, la memoria, la justicia social y el diálogo", y, en esta edición, el jurado ha querido reconocer la trayectoria de María Salgado "por su trabajo en torno a la música popular castellano-leonesa, que ha sabido enlazar con ritmos cubanos, portugueses, orientales o sefardíes, creando un lenguaje musical que une culturas y pueblos".

Por su parte, la alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, expresó que es "un honor" acoger la gala en Toro ya que el objeto de estos premios "es premiar la cultura, la solidaridad, la preservación del patrimonio y también la defensa de algo que nos interesa mucho: la memoria histórica".

"La labor que hacéis es fundamental a la hora de preservar la cultura tradicional y es un honor ver que una toresana reconocida, María Salgado, preserva y conserva la música tradicional", dijo Ángeles Medina

Otros reconocimientos

La entrega del galardón a María Salgado irá acompañada por la de otros tres premios que concede la Fundación "Jesús Pereda".

En la categoría Trayectoria Colectiva, el reconocimiento es para la Asociación "Pandero Cuadrado", de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), por la transmisión de este instrumento tradicional "que las mujeres adaptaron como forma de expresión y resistencia, promoviendo valores de colectividad, resiliencia y cuidado".

Mientras que, en la categoría Promoción de la Cultura Local, el premio recae en la Asociación "Amigos del Monasterio de la Armedilla", de Cogeces del Monte (Valladolid), por su "defensa del patrimonio cultural con iniciativas de investigación, generación de actividades y redes de colaboración que han convertido al monasterio en un proyecto identitario".

Finalmente, en la categoría Compromiso Ético en la Comunicación, la premiada es la periodista leonesa Olga Rodríguez Francisco, por su "compromiso con la justicia social y la veracidad en el tratamiento de temas de gran trascendencia, desde conflictos internacionales como el genocidio de Palestina, los desahucios o la reivindicación de la memoria histórica".

Con estos premios, la Fundación Jesús Pereda "renueva el compromiso" con la cultura, con la memoria y el diálogo social, reconociendo las trayectorias que "nos inspiran, ejemplos que nos recuerdan que defender la cultura, la justicia y la verdad es también defender la democracia y la dignidad humana", expresó Fernández Bayón, quien añadió que la labor de las personas y de los colectivos galardonados "también es patrimonio común y es una parte esencial de lo que somos y de lo que queremos ser".

Ángeles Medina aseveró que le parece "estupendo que, desde esta fundación, se premie a estas cuatro figuras importantes en preservación de cultura, de patrimonio y de derechos humanos, que es lo más importante" y dio la enhorabuena a la organización "por el acierto en la concesión de los premiados". Mientras que Fernández Bayón expresó el agradecimiento de la Fundación "Jesús Pereda" al Ayuntamiento de Toro por la "predisposición y colaboración" a la hora de organizar la gala de entrega de premios.

