La colegiata de Toro acoge una conferencia sobre el organero Pedro Bernardo de Olmedo

La Colegiata de Toro acoge una conferencia sobre el la figura de Pedro Bernardo de Olmedo, destacado organero castellano del siglo XVII. Será el próximo sábado 20 de septiembre a las 8 de la tarde.

Este evento surge para mostrar al público los resultados de la investigación llevada a cabo por David García Calvo durante alrededor de un año en torno a esta temática, de forma que los ciudadanos puedan conocer el importante patrimonio musical, no sólo de la región, sino de la ciudad de Toro en particular.

Cartel / LOZ

Así, en esta cita histórico-musical se expondrán nuevos datos sobre la biografía de este maestro natural de Valladolid, pero residente en Medina del Campo durante la mayor parte de su vida. Es precisamente en ese entorno en el que desarrolló toda su actividad profesional, centrada principalmente en la construcción de órganos de tubos, entre los cuales se encuentra el antiguo órgano de la epístola de la colegiata toresana, el mayor instrumento musical que salió de su taller, que sirvió como modelo para trabajos posteriores y del cual únicamente se conserva la caja o mueble que albergó el resto de sus elementos.

Por otro lado, con el fin de ilustrar de forma sonora las explicaciones, estas irán intercalándose con diferentes obras musicales pertenecientes al repertorio para tecla del siglo XVII, interpretadas por el mismo conferenciante en un pequeño órgano de arca construido por el Taller de Organería de Federico Acitores, dispuesto para la ocasión.

Esta actividad se presenta como una oportunidad para descubrir la riqueza del patrimonio musical de Toro, así como para acercarse a la figura de uno de los maestros de la organería castellana en el siglo XVII, ofreciendo a los asistentes una experiencia que mezclará conocimiento histórico y disfrute sonoro. La entrada es libre hasta completar el aforo.