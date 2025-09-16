El Ayuntamiento de Toro defiende las cámaras: "Los delitos han disminuido considerablemente"

De "éxito rotundo" califica Javier Gómez Valdespina, concejal de Seguridad Ciudadana de Toro, la instalación de cámaras de vigilancia en la ciudad, cuya contratación es "totalmente legal". Responde así a las acusaciones de "ilegalidad" en la contratación de este servicio lanzadas por el PP de Toro, a quien el miembro de la Corporación Municipal socialista "anima encarecidamente a que, si realmente hay una ilegalidad, la denuncien en el Juzgado".

Tras apenas tres meses desde su instalación a finales de mayo, Gómez Valdespina, ha destacado que la implantación de 12 cámaras de control de tráfico, dotadas con inteligencia artificial, y 13 cámaras de contorno "constituye un éxito total". Afirma que "los primeros sorprendidos por su eficacia son la Policía Local de Toro y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que gracias a este avanzado y sofisticado sistema, desarrollado con software propio por la empresa adjudicataria, han podido esclarecer multitud de infracciones y delitos. De hecho, el índice de criminalidad y delitos ha disminuido considerablemente, dejando atrás la altísima inseguridad que se percibía en la ciudad".

Afirma el concejal de Seguridad Ciudadana que también ha sorprendido la "buena acogida" de estas cámaras entre los vecinos de Toro, "quienes en gran número han solicitado la implantación de más dispositivos de este tipo". Javier Gómez Valdespina ha trasladado el agradecimiento al Equipo de Gobierno por la confianza y la apuesta por este proyecto.

"Tal está siendo el éxito, que el Partido Popular de Toro se ha visto obligado a enturbiarlo de alguna manera, vertiendo acusaciones falsas. La contratación es totalmente legal y, por ello, el concejal anima encarecidamente al PP de Toro a que, si realmente hay una ilegalidad, la denuncien en el juzgado. Mientras tanto, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana se continuará trabajando para dotar a la Policía Local de Toro de los medios y herramientas necesarias para mejorar el extraordinario servicio que prestan en la ciudad" afirma en un comunidado del Ayuntamiento de Toro.

Igualmente, el concejal de Seguridad Ciudadana, ha señalado que la nueva emisora de radio "ya es una realidad" que se explicará con detalle en las próximas semanas. "Además, en pocos meses se implantará una aplicación de gestión integral que permitirá a los agentes realizar cualquier trámite desde un smartphone". Asimismo, ha recalcado que se seguirá trabajando para recuperar" los 17 meses de inacción del PP en esta concejalía, que no llevó a cabo ningún proyecto ni mejora".

Gómez Valdespina afirma que "lo que calla el PP de Toro es por qué motivo, durante los días comprendidos entre el 14 de octubre de 2024, día en el que se presentó la Moción de Censura, y el día 28 de octubre, fecha en la que tuvo lugar el Pleno de la Moción, se firmaron con muchas prisas dos orquestas para las Fiestas de San Agustín de 2025, cuando ni siquiera se habían contratado las luces de Navidad".

"El valor de la contratación de estas orquestas no es baladí, ya que entre los dos contratos el importe sobrepasa los 61.000 euros. Resulta llamativo —señala Gómez Valdespina — que se priorizara la contratación de estas orquestas para San Agustín, cuando no había nada preparado para las inminentes Fiestas de Navidad y sabiendo que en pocos días dejarían de gobernar. ¿Hubo algún interés económico? Eso solo lo sabe el anterior Equipo de Gobierno del PP".