El PP de Toro cuestiona los contratos de las cámaras de vigilancia de tráfico

El PP de Toro solicita la nulidad del contrato de arrendamiento de las cámaras de videovigilancia para el control de tráfico, advirtiendo de que se ha “prescindido” del procedimiento legal de contratación.

Asegura el PP en un comunicado que la contratación del arrendamiento de cámaras de videovigilancia consta de tres expedientes del Ayuntamiento por un importe total de 23.988 euros más IVA, y todos y cada uno de ellos tienen el mismo objeto “suministro mediante arrendamiento de una avanzada red de dispositivos que integra cámaras con inteligencia artificial de tráfico”.

Aseguran los populares que, a pesar de tener el mismo objeto, se tramitan por separado, ascendiendo dos expedientes a 9.000 euros más IVA y un tercero por un importe de 14.988 euros más IVA.

“Con esta burda maniobra de fraccionar el contrato para disminuir la cuantía del mismo se eluden los requisitos de publicidad y los relativos a la adjudicación ( procedimiento abierto, restringido, etc ), se está violando se forma flagrante , en beneficio de dos empresas ( curiosamente con objeto social de huertos solares), los principios que deben regir todo tipo de contratación como son libertad de acceso a licitadores, publicidad, transparencia de los procedimientos, y no discriminación entre los licitadores”.

Añade además el Partido Popular de Toro que “en ninguno de los tres expedientes existe ni informe jurídico ni contrato plasmado por escrito, ello en contra de la normativa aplicable que prohíbe expresamente la contratación verbal”.

Afirman los populares que “todas estas ilegalidades han sido puestas en conocimiento de alcaldía por los servicios técnicos del ayuntamiento, y se ha hecho caso omiso”. Incide el PP en que “la norma es muy clara. Al haberse prescindido del procedimiento legalmente establecido la contratación de las cámaras de videovigilancia es nula de pleno derecho, con las consecuencias inherentes. El equipo de gobierno si no quiere continuar en un estado de total ilegalidad debe iniciar de forma urgente la declaración de oficio de la nulidad de la contratación”.