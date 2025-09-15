El monasterio Sancti Spiritus acoge el sábado la I Jornada de Historia de Toro

El monasterio de Sancti Spiritus el Real acogerá el sábado 20 de septiembre la I Jornada de Historia de Toro "Historo", que constará de una visita guiada solidaria por el monasterio, así como de dos conferencias.

Aprovechando que el monasterio acoge la exposición HispanoLusa de Toro, la idea es hacer un día "más cultural", como explica su guía, Ana María de la Iglesia, por lo que esa jornada, en lugar de haber tres visitas guiadas, habrá una más larga, que tendrá una duración de entre una hora y media y dos horas y que será llevada a cabo por parte del historiador Eduardo Cabrero, que se centrará en la propia historia del monasterio, y por la guía del mismo, Ana María de la Iglesia, que se centrará en la parte más artística, por su condición de historiadora del arte.

La visita comenzará a las 11.00 horas y su coste es de ocho euros por persona. El dinero recaudado se entregará a la asociación "La culebra no se calla", para colaborar con los afectados por los incendios de este verano.

Las personas interesadas en reservar pueden hacerlo llamando al teléfono del propio monasterio: 722776328.

Por otro lado, a las 18.00 horas, tendrá lugar la conferencia "Teresa Díez y los frescos del monasterio de Santa Clara de Toro", que será impartida por la historiadora del arte Alicia Santiago Tamame.

Mientras que, a las 19.00 horas, comenzará "Obras de restauración en el monasterio del Sancti Spiritus", conferencia que estará a cargo del historiador José Navarro Talegón.

Tras las mismas, se servirá un vino español gracias a la colaboración de la Ruta del Vino de Toro.