Dolores Redondo y César Pérez Gellida se verán "cara a cara" con los estudiantes de Toro

Los dos autores de "trhiller" español mantendrán esta semana un encuentro con los alumnos del IES Cardenal Pardo de Tavera, en el marco del certamen nacional deliteratura "Blacklladolid" 2025

Cartel promocional del encuentro entre Dolores Redondo y César Pérez Gellida con los alumnos del Pardo Tavera de Toro.

Carmen Toro

El teatro Latorre de Toro acogerá el próximo jueves, 18 de septiembre, un encuentro literario "excepcional" entre los alumnos del IES Cardenal Pardo de Tavera de la localidad y dos referentes de la novela negra española: Dolores Redondo y César Pérez Gellida.

La cita se enmarca en el certamen nacional "Blacklladolid" 2025, una iniciativa nacida del "entusiasmo" de ambos autore,s tras años recorriendo festivales por toda España y con el objetivo de crear un espacio "donde los escritores se sientan protagonistas y el público valore tanto el nivel del cartel como la calidad de los contenidos".

Durante el acto en Toro, los escritores conversarán con los estudiantes sobre la importancia del contexto geoespacial e histórico en la construcción de sus novelas, abordando cómo el territorio y el tiempo influyen en la atmósfera, los personajes y la trama de sus obras.

El encuentro forma parte del proyecto educativo del centro para el curso 2025-2026, que busca fomentar la reflexión, así como la lectura crítica y creativa entre los jóvenes.

El IES Cardenal Pardo de Tavera continúa así su apuesta por acercar la literatura contemporánea a las aulas. Con este objetivo, en años anteriores, el centro ha contado con la presencia de autores como Eva Baltasar, María Sánchez, Juana Salabert, Manuel Jabois o Susana Martín Gijón, entre otros, "consolidándose como un espacio de referencia para el diálogo literario en el ámbito educativo".

