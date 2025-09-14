"Las mujeres fueron una fuente léxica invisibilizada en el vino y en el campo"

¿Cómo nace este proyecto?

Fue mi compañera María Victoria Galloso Camacho, profesora titular de Lengua Española en la Universidad de Huelva, quien me propuso participar en 2023 en un congreso en Málaga con motivo de los 50 años del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía (ALEA). Me comentó que le gustaría centrarse en el léxico del vino y conocer qué términos se conservaban en La Palma del Condado (Huelva), cuáles se encontraban en un proceso de mortandad o estaban ya completamente olvidados en una zona que cuenta con su propia Denominación de Origen. Además, la Universidad de Huelva cuenta con la Cátedra del Vino. Ya hemos sacado tres publicaciones: una primera enfocada al léxico vitivinícola en esta zona, otro sobre la dialectología en el léxico del vino, la enseñanza de fines específicos y el turismo idiomático. El último saldrá en los próximos meses que es esta comparativa con la D.O. Arribes del Duero.

¿En qué momento surge la comparativa dialectal con la provincia de Zamora?

A raíz de la lectura de la publicación "La cultura de la viña en la región del Condado" de Antonio Roldán Pérez. Se trata de un detallado estudio de 1966 sobre el cultivo de la vid, así como del vocabulario propio de las labores agrícolas. Lógicamente, yo de esa zona no conocía nada y cuando comencé a leerlo pensé: esto aquí no significa lo mismo. Por ejemplo, las medidas. Eran términos que o directamente no me sonaban o significan cosas completamente diferentes. Fue ahí cuando el estudio se extendió.

¿Por qué Fermoselle y la zona de Los Arribes?

Las raíces. Yo soy de allí, de hecho, vivo con mi abuela de 96 años. Los mayores poseen una riqueza dialectal impresionante y hay términos que se los he escuchado decir toda la vida a ella y a mi familia, por lo que la comparativa con el léxico del sur, y en concreto de La Palma del Condado, era clara. Nos pareció un tema muy rico, que demuestra la riqueza cultural del vocabulario español, de cómo marcar las señas identitarias y dialectales propias de cada zona.

La lengua está estandarizada y cada vez se emplean menos estos términos

¿Qué términos pueden resultarnos más ajenos?

El término "mayetos" (en referencia a los jornaleros que vendimian una propiedad nosotros) aquí no lo conocemos y viceversa. Así, en la frontera entre Zamora y Salamanca se emplean términos como "babos" –que en La Palma del Condado simplemente se conocen como las uvas o granos de la misma–, mientras que allí tienen un término concreto para referirse a la navaja para cortar los racimos: "corvillo". Otro ejemplo es "cascabujo" para referirnos al esqueleto del racimo de uvas una vez se han consumido y que en Huelva se conoce como "raspón" y que el Atlas andaluz recoge como "escobajo". Esta palabra la he consultado en otros diccionarios dialectales y no aparece, y aparece. Simplemente en la zona de León se hace referencia al "cascabullo", pero con una connotación ajena al referirse al cascabillo de la bellota. En cambio, hablar de los brotes de la vid como "yema" es indistinto en ambas zonas.

La comparativa dialectal ofrecerá sorpresas…

Totalmente porque hay términos que no tienen nada que ver. Es el caso de los "capachos" que en La Palma del Condado designan a una cesta de esparto o junco, empleado para el transporte de los racimos durante la vendimia. Sin embargo, cuando pregunté en Fermoselle todo el mundo me contestó: "Eso es para la aceituna, no para la uva". Además, su forma es totalmente diferente, siendo aquí plana y destinada a la prensa para extraer el aceite.

¿Su preservación está asegurada o puede correr el riesgo de desaparecer?

De hecho, hay términos que ya han desaparecido como consecuencia del desarrollo tecnológico, con los movimientos migratorios, la globalización, la televisión, etc. Y, como todo, otros surgen. Por ejemplo, las palabras "pellejo", "granilla" o "espita" están en desuso en Huelva y en Fermoselle "agrace" apenas se emplea ya. Algo que a mí realmente me llamó la atención, es lo relativo al término "taberna", relegada para los jóvenes que casi siempre recurren a la "vinacoteca", cuando no tiene que ver una cosa con la otra. Esa idea de taberna tiene asociado un concepto añejo, frente a la connotación chic que se le asocia al segundo.

Al parecer la poda era solo y exclusivamente para hombres y para las mujeres era el recoger las vides

Las fuentes bibliográficas son obligadas, pero ¿y la oralidad?

Recurrimos al ALEA, al libro de referencia, así como artículos científicos sobre dialectología como la leonesa. Y después artículos científicos y tesis doctorales. Por ejemplo, en la Universidad de Valladolid hay un grupo de investigación que está relacionado con la parte lingüística del vino y la traducción. Y, desde luego, los informantes son parte vital. En nuestro caso nos fijábamos en gente local, eligiendo a mayores de 60 años y menores de 50 e introduciendo a mujeres porque cuando se hizo el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía no se las tuvo en cuenta y nosotras sí. Es importante remarcarlo porque las mujeres antiguamente eran invisibilizadas en las labores de campo. Hablar con ellas supone ponerte frente a la evolución. Por ejemplo: antes las mujeres no podían hacer el vino, a día de hoy ya tenemos a mujeres etnólogas, sumillers… De la misma forma, al parecer la poda era solo y exclusivamente para hombres y para las mujeres era el recoger las vides. Algo que parece ser compartido y que hemos comprobado que también se daba en otras zonas como La Rioja.

¿La provincia posee una riqueza léxica tan importante para elaborar un atlas propio?

Castilla y León ya posee uno del año 99 escrito entre otros por el lingüista zamorano Julio Borrego. En el caso de Zamora, igual ampliándolo otros campos como el sector agrícola porque la lengua se está estandarizando y cada vez se están utilizando menos estos términos. De ahí, también otro de los fines con los que nació este proyecto: el de hacer un homenaje a todas esas personas que han trabajado en el campo, que han luchado y que siguen luchando por mantener a flote los viñedos en un mundo en el que cada vez hay más vino.

La pregunta es casi obligada, ¿Toro podría ser un próximo proyecto?

Desde luego. Lo que pasa es que cuando se hacen los estudios dialectales y de léxico hay que centrarse en municipios muy concretos y no abrir el radio de actuación porque si no es muy complicado.

Suscríbete para seguir leyendo