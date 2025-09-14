Fervor al Santísimo Cristo del Amparo por las calles de la ciudad

La Real Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo de Toro ha celebrado durante el fin de semana su fiesta que comenzaba el viernes con la bajada de la imagen y la colocación de las andas, para concluir, en la tarde de este domingo, con la procesión desde la Colegiata.

Los actos en honor al Santísimo Cristo del Amparo culminaban en la calurosa tarde del domingo con la solemne procesión, celebrada en medio del fervor y el acompañamiento de numerosos toresanos.

Tras la misa celebrada por la mañana en la Colegiata, la imagen, atribuida al taller de Juan de Juni, salía llevada en hombros por los cofrades en desde la portada sur para dirigirse hacia la Plaza de la Colegiata y continuar por calle Perezal, plaza de los Cubos, calle la Antigua, calle Odreros, calle Puerta del Mercado y Plaza Mayor, para regresar de nuevo a la Colegiata de Santa María la Mayor.

Por primera vez, la procesión ha estado acompañada musicalmente por la Banda de Cornetas y Tambores Bendito Cristo de las Tres Caídas, mientras que una tamborilera abría el cortejo seguido por los abades portando las insignias y autoridades.

La venerada imagen retornó al que desde hace unos años es su morada habitual debido a las obras en la parroquia de la Trinidad.

Con motivo de la fiesta del Cristo del Amparo, el sábado se rindió un homenaje a los cargadores y a José Noales de la Fuente en el acto de las Vísperas.

