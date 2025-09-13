Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lucía Gonzalo canta "melodías de la Raia" en Toro

El concierto tuvo lugar con motivo de la inauguración de la exposición HispanoLusa

Lucía Gonzalo, durante el concierto ofrecido en el patio del palacio Condes de Requena en Toro.

Lucía Gonzalo, durante el concierto ofrecido en el patio del palacio Condes de Requena en Toro. / Carmen Toro

Carmen Toro

La zamorana Lucía Gonzalo hizo vibrar con su voz y su música al público que se congregó en la tarde-noche del viernes en el patio interior del palacio Condes de Requena para escuchar la "Raia sonora".

En el marco de la inauguración de la exposición HispanoLusa de Toro, que había tenido lugar por la mañana en el monasterio Sancti Spiritus el Real, Gonzalo ofreció un concierto compuesto por canciones en castellano y en portugués, "tejiendo voces a ambos lados de la frontera" y dibujando un "territorio compartido", en un recital en el que España y Portugal "se abrazaron en cada eco".

Lucía Gonzalo, que puso su voz y la música de su guitarra, estuvo acompañada al bajo por Antonio Gonzalo.

