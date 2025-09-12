El Museo del Vino "Pagos del Rey" programa actividades para "vivir" la vendimia

El Museo del Vino "Pagos del Rey", en Morales de Toro, convertirá la vendimia en un "acontecimiento cultural y enoturístico" durante septiembre y octubre, con una programación que combina "tradición, divulgación y experiencias participativas" en torno al vino y a las variedades más representativas de la Denominación de Origen Toro.

El ciclo se inaugurará con las Visitas a Pie de Viña, los días 27 y 28 de septiembre; 4, 5 y 11 de octubre, a las 11.00 h., que permitirán a los asistentes conocer en directo el viñedo didáctico del Museo y descubrir las particularidades de las variedades de uva Malvasía, Verdejo, Garnacha y Tinta de Toro. Estas visitas se completarán con un recorrido por las instalaciones, una cata de vinos y un almuerzo de vendimia.

Los más pequeños contarán con su propio espacio en los talleres de pisado de uva y elaboración de mosto, programados para los sábados 27 de septiembre, 4 y 11 de octubre. La propuesta, dirigida a niños de entre 6 y 12 años, les permitirá recoger racimos, pisar la uva y embotellar su propio mosto, acercándoles de manera didáctica y participativa a la tradición vitivinícola.

El programa alcanzará su "culmen" el domingo 12 de octubre, con la celebración del Día de la Vendimia Pagos del Rey. A partir de las 11.00 horas, los visitantes podrán asistir a la recepción de la uva en bodega, seguir el proceso de despalillado y prensado e, incluso, participar en el pisado tradicional. La jornada incluirá un almuerzo de vendimia, la visita al Museo y una cata de vinos, y se cerrará con la actuación musical de "Dos Caladas" en la terraza del Museo.

Ese mismo día, a las 10.00 h, se dará a conocer la decisión del jurado del I Concurso Nacional de Pintura "Pagos del Rey", dotado con 2.000 euros, con la posterior entrega del premio e inauguración de la exposición con las obras seleccionadas.

Las actividades cuentan con aforo limitado y requieren reserva previa a través del enlace https://www.pagosdelreymuseodelvino.com/informacion-y-reservas/. Los precios son de 10 euros para los talleres infantiles, 15 euros para las Visitas a Pie de Viña y 22 euros para la Fiesta de la Vendimia.

Para el director del Museo del Vino "Pagos del Rey", Roberto Castaño, "la vendimia es mucho más que un momento clave en el calendario vitivinícola; es un patrimonio cultural que queremos compartir con nuestros visitantes. Nuestro objetivo es que cada persona, desde los más pequeños hasta los adultos, pueda vivir en primera persona la tradición, entender el valor de la viña y disfrutar de una experiencia que une historia, conocimiento y celebración".