Concierto
Lucía Gonzalo actúa hoy en Toro
El concierto se enmarca en la inauguración de la exposición Hispano-Lusa
La cantante zamorana Lucía Gonzalo actuará hoy en la ciudad con motivo de la inauguración de la exposición Hispano-Lusa de Toro, que se enmarca en el festival PHotoEspaña y que podrá verse en el monasterio Sancti Spiritus el Real hasta el próximo 9 de noviembre.
Lucía Gonzalo ofrecerá un concierto en el patio del palacio Condes de Requena, en el que se escucharán "los paisajes sonoros de la música de Raia".
La actuación de la zamorana comenzará a las 20.15 horas y la entrada es libre.
