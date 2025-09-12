Lucía Gonzalo actúa hoy en Toro

La cantante zamorana Lucía Gonzalo actuará hoy en la ciudad con motivo de la inauguración de la exposición Hispano-Lusa de Toro, que se enmarca en el festival PHotoEspaña y que podrá verse en el monasterio Sancti Spiritus el Real hasta el próximo 9 de noviembre.

Lucía Gonzalo ofrecerá un concierto en el patio del palacio Condes de Requena, en el que se escucharán "los paisajes sonoros de la música de Raia".

La actuación de la zamorana comenzará a las 20.15 horas y la entrada es libre.