Inversiones
El Ayuntamiento reurbanizará la calle Trucos y la Costanilla de San Lorenzo de Toro
La licitación de los trabajos cuenta con un presupuesto base de 289.627,38 euros, IVA incluido, y el plazo previsto para su ejecución es de seis meses
La reurbanización de las calles Costanilla de San Lorenzo y Trucos —que conecta la anterior con la calle de San Lorenzo el Real— ya está más cerca, una vez que el Ayuntamiento de Toro ha sacado a licitación las obras para la misma.
Estas obras incluyen trabajos de pavimentación de las calles, la construcción de tuberías para agua y aguas residuales, y la construcción de reacondicionamiento de las canalizaciones de agua.
El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de seis meses desde su inicio.
El valor estimado del contrato es de 239.361,47 euros, sin impuestos, y el presupuesto base de la licitación asciende a 289.627,38 euros, IVA incluido.
Se trata de unas obras que se llevarán a cabo mediante cofinanciación ya que la Junta de Castilla y León hará una aportación de 216.764,19 euros, lo que supone un 75 % del presupuesto, mientras que el Ayuntamiento de Toro hará la aportación del 25 % restante, los que supone una cantidad de 72.863,19 euros.
En este caso, no existe financiación a través de fondos procedentes de la Unión Europea.
El plazo para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas en optar a la adjudicación de la licitación finalizará el próximo 25 de septiembre. Posteriormente, tendrá lugar la apertura de las ofertas presentadas y la adjudicación de la licitación.
Obras de mejora en las calles Concejo y Empedrada
El Ayuntamiento de Toro también llevará a cabo obras de mejora en la cercana calle Concejo y en la calle Empedrada.
Concretamente, en estas vías, también se realizarán trabajos de pavimentación de las calles, la construcción de tuberías para agua y aguas residuales, y trabajos de construcción de reacondicionamiento de las canalizaciones de agua.
El plazo previsto para la realización de las actuaciones también es de seis meses.
En este caso, el valor estimado del contrato es de 214.122,13 euros, sin impuestos, y el presupuesto base de la licitación asciende a 259.087,78 euros, IVA incluido.
Asimismo, también existe cofinanciación. La Junta de Castilla y León llevará a cabo una aportación de 209.342,93 euros, lo que supone un 80,80 % del presupuesto, y el Ayuntamiento de Toro aportará el 19,20 % restante, 49.744,85 euros.
El plazo para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas finaliza el 22 de septiembre.
