Tagarabuena celebrará la Exaltación de la Cruz
Habrá misa y procesión por las calles del barrio, con el Cristo de la Expiración
Tagarabuena acogerá este fin de semana la celebración de la Exaltación de la Cruz.
La iglesia de San Juan Bautista del barrio, donde se encuentra la talla del Cristo de la Expiración, acogerá el próxima sábado, 13 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, la celebración de una misa, que será oficiada por uno de los párrocos de la localidad y tras la que tendrá lugar una procesión con la imagen, que discurrirá por algunas de las calles taburonas.
Posteriormente, se invitará a los asistentes a un ágape por parte de los cofrades que "hacen la fiesta".
