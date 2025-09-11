Peterete, un torero toresano

Cayetano Panero Hernández, que se anunciaba como "Peterete", fue uno de los toreros queha dado la provincia de Zamora.

Concretamente, Peterete nacióel 3 de septiembre de 1873, en el número 3 de la calle Barrios, a la que Jesús García Salazar califica en su libro "Historia de la tauromaquia en Zamora" como "torerísima y castiza".

Era hijo de Félix Panero y de María Hernández (según figura en el Libro 2 de nacimientos del Registro Civil), que se dedicaban al comercio.

El libro "Plaza de toros de Toro. Historia de la fiesta de los toros", escrito por el también toresano José Antonio Rodríguez Puertas, alude a ese "origen humilde" y explica que el torero, en los primeros años de su vida, se dedicó a la profesión de sastre.

Sobre sus inicios taurinos, García Salazar relata en su libro que Peterete empezó toreando en las capeas de los pueblos y salió por primera vez con el traje de luces en Toro, actuando como banderillero los días 28 y 29 de agosto de 1891, fechas de las Fiestas de San Agustín, agregado a las cuadrillas de los espadas Raimundo Rodríguez "Valladolid" y Ángel Villar "Villarillo", "obteniendo gran éxito".

"Se distinguió primero como excelente banderillero, luego como sobresaliente o medio espada y después como gran matador de toros", expone Rodríguez Puertas en su libro de quien, como, por su parte, explica la publicación de García Salazar, toreó de rehiletero hasta el 24 de junio de 1894, fecha en la que estoqueó por primera vez tres toros en Valladolid; esa tarde, resultaron heridos los dos matadores y él, que actuaba de sobresaliente, "gustó por su valentía, siendo muy aplaudido por su facilidad con el acero".

Aquel triunfo le abrió "rápidamente" las puertas de plazas como las de Bilbao, La Coruña o Fermoselle, además de nuevamente la de Valladolid y Tordesillas, "en cuya villa lidió dos o tres berrendos que ya conocían varios alcaldes; estuvo valiente, pero sin fortuna".

Aunque, como relata el libro de José Antonio Rodríguez Puertas en su libro sobre la plaza de toros de Toro y la historia de la tauromaquia en la ciudad, su "momento de gloria y el más importante" para él fue en la propia plaza de Toro el 6 de septiembre de 1896, cuando toreó en "su plaza natal" como único diestro seis toros del ganadero, también toresano, Ildefonso Calvo Alaguero "El Patico", "con tal éxito que salió a hombros hasta la plaza de La Glorieta", plena Plaza Mayor, cercana a su casa natal.

De aquella tarde, el libro de García Salazar recoge que fueron cinco novillos los lidiados por Peterete y no seis, y que el torero demostró ser "ser un elegante lidiador y formidable estoqueador". "Su padre muchas veces recordó ese triunfo", expone también la publicación.

El año antes, había toreado varias novilladas en Madrid, según recogía el año de su muerte la revista ilustrada "Pan y toros".

Sin embargo, Peterete no pudo disfrutar mucho de su éxito porque, pocos meses después, en Valladolid, el 30 de mayo de 1897, un toro negro bragado de nombre "Espartero", al que trataba de torear en el primer tercio con la capa, "le empitonó en la pierna izquierda, volteándole tan aparatosamente y de tal manera que le produjo una luxación o fractura de vértebras cervicales, mueriendo a los diez minutos de su ingreso en la enfermería", escribía Rodríguez Puertas en su libro.

Integraban el cartel de aquella fatídica corrida los matadores José Rodríguez "Pepete" y José Centeno, y Peterete figuraba como banderillero en la cuadrilla de Centeno.

El toro que mató a Peterete pertenecía a la vacada de Angoso de Salamanca (Victoriano Angoso, de Villodia de Buenamadre). El diestro "fue ovacionado en la tercera res de la tarde al poner dos buenos pares de garapullos". Y salió Espartero, un toro "de buenas defensas, aunque algo corniapretadas" y que "hizo cundir el pánico en la gente de a caballo desde su aparición en el albero", relata García Salazar.

Era un toro "resellado en la ganadería, es decir, había sido tentado dos veces, habiendo mostrado condiciones de bravura que fallaron en su día" y el toresano, "con objeto de parar los pies al toro, que, a falta de piqueros, buscaba a los peones, se abrió de capa en los tendidos del uno" y fue cuando lo prendió.

En la enfermería de la plaza, se apreció "una tremenda cornada en la pierna izquierda de 14 centímetros de longitud y la luxación de las vértebras cervicales tercera y cuarta, una rotura medular, derrame y la equimosis correspondiente".

"se vio que tenía una gran herida en la pierna derecha, y que era víctima de un profundo colapso cardiaco producido por un fuerte varetazo en el pecho", publicaba el 7 de junio la revista ilustrada "Pan y toros".

Otra revista ilustrada, "El Arte de los Toros", decía el día 14 que los matadores Bonarillo y Villita habían rechazado "por falta de condiciones de lidia los moruchos", que fueron "bueyes de mala intención y capaces de todo crimen".

"El telegrama portador de la triste noticia llegó a Toro bien entrada la noche, en el momento en que se celebraba un baile en la plaza, lugar en eque se encontraban los hermanos del infortunado diestro", dice García Salazar en su libro sobre el diestro, que vestía a su muerte un traje corinto y oro que le compró al novillero cordobés José Rodríguez "Bebé Chico", y el capote de brega, al diestro vallisoletano Antonio Bayón.

En Toro, le cantaron romances "y su nombre era aplicado a pájaros y niños valientes". El tío Basilio cantaba en un romance popular: "No toreees a ese toro, / En la plaza le decían, / No torees ese toro / y sigue con banderillas".

El torero Anastasio de Castilla se ofreció para sustituirlo en las corridas que tenía anunciadas tras la fecha de su muerte y donar los honorarios a su familia, que seguía siendo de vida humilde y, desde entonces, tuvo que seguir viviendo con aquel hecho fatídico.