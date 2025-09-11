Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La festividad del Cristo del Amparo se celebrará en la Colegiata de Toro este fin de semana

El sábado, serán las vísperas y el domingo habrá misa por la mañana, y procesión, por la tarde

La talla del Cristo del Amparo de Toro. / M. J. Cachazo (Archivo).

Carmen Toro

La Real Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo de Toro celebrará este fin de semana su festividad.

La Colegiata de Santa María la Mayor acogerá el sábado, 13 de septiembre, la celebración de las vísperas, a partir de las 19.00 horas.

Por otro lado, el domingo, 14 de septiembre, se celebrará una eucaristía en la iglesia colegial a las 13.00 horas. Del mismo templo, saldrá a partir de las 19.00 horas una procesión con la talla del Cristo del Amparo, que recorrerá algunas de las principales calles de Toro.

