La festividad del Cristo del Amparo se celebrará en la Colegiata de Toro este fin de semana

La Real Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo de Toro celebrará este fin de semana su festividad.

La Colegiata de Santa María la Mayor acogerá el sábado, 13 de septiembre, la celebración de las vísperas, a partir de las 19.00 horas.

Por otro lado, el domingo, 14 de septiembre, se celebrará una eucaristía en la iglesia colegial a las 13.00 horas. Del mismo templo, saldrá a partir de las 19.00 horas una procesión con la talla del Cristo del Amparo, que recorrerá algunas de las principales calles de Toro.