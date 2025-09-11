Una cuarta parte de las bodegas de la DO Toro ya están vendimiando

Alrededor de una cuarta parte de las bodegas inscritas en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro se encuentran ya en campaña de vendimia y metiendo uvas en sus instalaciones.

Así lo han confirmado desde el Consejo Regulador, donde han recibido la comunicación del inicio por parte de unas 15 bodegas de las más de 60 inscritas en la DO Toro.

Como ha expresado el gerente del Consejo Regulador, Rubén Gil, esta semana es cuando se prevé que comience el grueso de la vendimia en los viñedos acogidos a la DO ya que, como ha explicado, hasta ahora, se han cosechado, principalmente, uvas de la variedad Albillo Real, para la elaboración de vinos blancos, así como algo de uva tinta, destinada a hacer los pies de cuba fermentativos, que tienen el objetivo de "homogeneizar" el tiempo de las fermentaciones una vez que la uva "fresca" entra en los depósitos.

Rubén Gil ha indicado que, por el momento, la campaña de vendimia aún está en un estado "muy incipiente" y algunas de las bodegas con mayor volumen de producción aún no han comenzado la cosecha por lo que el total recolectado apenas ha superado el medio millón de kilos de uva.

Por el momento, desde el Consejo Regulador, las previsiones de la campaña se mantienen en el volumen que recogía el informe emitido de manera previa por el personal técnico del Consejo, que estima que la recolección de la cosecha podría alcanzar los 22 millones de peso total, una cifra que se sitúa en la media de los últimos cinco años.

"Será una cosecha más o menos normal y, como mucho, puede ser ligeramente superior", ha expresado Rubén Gil.

