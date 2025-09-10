El Ayuntamiento de Toro inicia la renovación de contenedores de basura

La Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de Toro ha iniciado un plan de renovación progresiva de los contenedores de residuos sólidos urbanos, con la adquisición de nuevas unidades que se irán instalando en distintos puntos del municipio a lo largo de los próximos meses.

Estos nuevos contenedores, de los que ya se han recibido unos 50 nuevos, incluirán un vinilo informativo con el horario actualizado para el depósito de basura, en cumplimiento del acuerdo aprobado en el último Pleno municipal. A partir de ahora, el horario se adelantará en invierno a las 19.00 horas y, en verano, comenzará a las 21.00 horas, con el objetivo de "mejorar la convivencia vecinal y optimizar la gestión de los residuos".

Como han expresado desde el Consistorio, una parte "importante" de la flota actual de contenedores presenta un "deterioro considerable, provocado, en muchos casos, por el uso incorrecto" por parte de algunos ciudadanos, "depositando residuos no autorizados", como escombros, cascotes u otros materiales no domésticos

Desde la Concejalía de Limpieza que gestiona María Velasco, han recordado que esta práctica genera "un grave daño no sólo a la imagen de Toro, sino también a las arcas municipales", debido al "elevado" coste de reposición que tienen estos contenedores.

Asimismo, en colaboración con la Policía Local, se están llevando a cabo acciones para identificar a los presuntos infractores y "frenar estas conductas incívicas que repercuten negativamente en toda la ciudadanía".

Además de los nuevos contenedores, el área de Limpieza está pendiente de que se formalice la licitación para la adquisición de un nuevo camión de recogida de basura, lo que permitirá "seguir avanzando en la mejora" de la limpieza urbana y "reforzar la imagen de Toro como una ciudad cuidada y comprometida con el entorno".