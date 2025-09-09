Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vezdemarbán celebra las fiestas en honor a la Virgen de la Cuesta

Los quintos de Vezdemarbán posan junto con las autoridades en la tradicional carrera de cintas.

Los quintos de Vezdemarbán posan junto con las autoridades en la tradicional carrera de cintas. / Cedida.

Carmen Toro

Vezdemarbán ha celebrado este fin de semana sus fiestas patronales en honor a su patrona, la Virgen de la Cuesta.

Los marbanos han disfrutado, entre otros actos, de la celebración de una misa en honor a la Virgen de la Cuesta, la tradicional carrera de cintas por parte de los quintos, verbenas y actividades de peñas, concursos con entrega de trofeos o desenjaule y encierro de vaquillas.

La diputada responsable del Área de Asistencia Técnica a Municipios en la Diputación de Zamora y diputada provincial por la circunscripción de Toro, Natalia Ucero Pérez, acompañó durante la jornada del domingo a la Corporación Municipal que preside el alcalde Pedro González de las Casas.

Un mes de septiembre más, Vezdemarbán ha acogido una tradición compartida por los vecinos y visitantes, unidos en torno a los actos principales de las fiestas.

