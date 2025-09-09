Vezdemarbán celebra las fiestas en honor a la Virgen de la Cuesta

Vezdemarbán ha celebrado este fin de semana sus fiestas patronales en honor a su patrona, la Virgen de la Cuesta.

Los marbanos han disfrutado, entre otros actos, de la celebración de una misa en honor a la Virgen de la Cuesta, la tradicional carrera de cintas por parte de los quintos, verbenas y actividades de peñas, concursos con entrega de trofeos o desenjaule y encierro de vaquillas.

La diputada responsable del Área de Asistencia Técnica a Municipios en la Diputación de Zamora y diputada provincial por la circunscripción de Toro, Natalia Ucero Pérez, acompañó durante la jornada del domingo a la Corporación Municipal que preside el alcalde Pedro González de las Casas.

Un mes de septiembre más, Vezdemarbán ha acogido una tradición compartida por los vecinos y visitantes, unidos en torno a los actos principales de las fiestas.