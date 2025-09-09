Gesto altruista
Reconocimiento a los voluntarios de Toro por la labor prestada en los incendios de la provincia
Voluntarios de Cruz Roja y de los bomberos de Toro han compartido una comida de hermandad
La agencia de viajes "Gozarte" y el hotel "Juan II" han querido reconocer la labor prestada por los voluntarios de Cruz Roja, los bomberos de Toro y Protección Civil —que no pudieron asistir— en los incendios que han asolado la provincia en las últimas semanas.
Así, han decidido donar la reserva de una comida que no han podido disfrutar para que sí lo hagan quienes dedican su tiempo a los demás y, por ello, recientemente, bomberos del parque de Toro y voluntarios de Cruz Roja han compartido esa comida de hermandad que ha sido una muestra de agradecimiento por su entrega y generosidad en situaciones adversas como las de los incendios.
