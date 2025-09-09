El piromusical pone fin a las fiestas de Toro
El novedoso espectáculo pirotécnico congregó a numerosos toresanos en la plaza de San Agustín para despedir las ferias del mismo nombre
El "Piromusical Fin de Fiestas" puso en la noche del lunes 8 de septiembre el broche a las Ferias y Fiestas de San Agustín.
El espectáculo pirotécnico, que se llevaba a cabo por primera vez en la localidad y que sustituía a la tradicional traca, tuvo lugar en la plaza de San Agustín, donde numerosos toresanos se congregaron para disfrutar del sonido y colores como forma de despedir de manera oficial los festejos patronales.
El piromusical comenzó con el sonido de la tradicional canción local "Tío Babú", a la vez que se encendían las primeras tracas, ubicadas ante el edificio del Alcázar.
Así, un juego de música —en el que sonaron varias canciones— y fuegos artificiales al mismo tiempo, hizo disfrutar durante varios minutos a las decenas de personas que acudieron hasta el lugar.
El espectáculo pirotécnico se desarrolló bajo la vigilancia de los bomberos de Toro.
