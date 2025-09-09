"La Lira" de Toro ofrece el tradicional concierto por la Virgen del Canto
La actuación tuvo lugar en la plaza Mayor
La banda de música "La Lira" ofreció en la noche del 8 de septiembre el tradicional concierto con motivo de la festividad de la Virgen del Canto, patrona de Toro y su Alfoz.
Los integrantes de "La Lira" se subieron al escenario ubicado en La Glorieta, en la Plaza Mayor, para interpretar ante los asistentes un variado repertorio, compuesto por piezas de varios géneros musicales, en la que fue su segunda actuación del día, tras haber participado en el desfile de la comitiva para la ofrenda floral a la patrona de Toro.
