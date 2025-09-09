Dos heridos en un accidente en Morales de Toro

Dos personas han resultado heridas en la mañana de este martes en una colisión por alcance entre dos turismos a la altura de Morales de Toro.

El siniestro se ha producido a las 11.43 horas de este martes, en el km. 416 de la autovía A-11, a la altura de la localidad, en sentido Zamora.

Las dos personas heridas se encontraban conscientes y fuera de su vehículo a la llegada del personal sanitario.

Según han informado fuentes del 1-1-2, una de ellas refería dolor abdominal y la otra presentaba un golpe en la cabeza.

El 1-1-2 dio el aviso pertinente y, hasta el lugar del accidente, se desplazó una unidad de la Guardia Civil de Tráfico, así como una ambulancia y personal sanitario del consultorio local de Morales de Toro.