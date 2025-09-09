Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos heridos en un accidente en Morales de Toro

El siniestro, una colisión por alcance entre dos turismos, se ha producido en la autovía A-11

Ambulancia de Emergencias Sanitaria.

Ambulancia de Emergencias Sanitaria. / JcyL / Loz

Carmen Toro

Dos personas han resultado heridas en la mañana de este martes en una colisión por alcance entre dos turismos a la altura de Morales de Toro.

El siniestro se ha producido a las 11.43 horas de este martes, en el km. 416 de la autovía A-11, a la altura de la localidad, en sentido Zamora.

Las dos personas heridas se encontraban conscientes y fuera de su vehículo a la llegada del personal sanitario.

Según han informado fuentes del 1-1-2, una de ellas refería dolor abdominal y la otra presentaba un golpe en la cabeza.

El 1-1-2 dio el aviso pertinente y, hasta el lugar del accidente, se desplazó una unidad de la Guardia Civil de Tráfico, así como una ambulancia y personal sanitario del consultorio local de Morales de Toro.

TEMAS

Tracking Pixel Contents