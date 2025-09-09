La Diputación saca a contratación las obras de derribo del antiguo matadero donde se construirá el parque de bomberos de Toro

La Diputación de Zamora ha aprobado el expediente de contratación de la obra de derribo de las edificaciones existentes en el solar donde se levantará el nuevo Parque de Bomberos Comarcal de Toro, con un presupuesto total de 48.335,37 euros financiados con fondos propios de la institución provincial.

La actuación, que se tramitará mediante contrato menor con invitación a empresas, es un paso previo "imprescindible" para la posterior construcción del nuevo parque, "una infraestructura largamente demandada" y que reforzará los medios de prevención y extinción de incendios en la zona de Toro.

El plazo de ejecución previsto para los trabajos de demolición es de un mes desde la firma del acta de replanteo.

En el procedimiento se ha invitado a tres empresas "con capacidad técnica en el sector de la construcción".

El Parque de Bombero de Toro cuenta con un presupuesto base de licitación de 750.000 euros, IVA incluido, y será financiado con fondos propios de la institución provincial, con cargo al presupuesto general de la Diputación para el ejercicio 2025.

La Diputación "cumple así el compromiso adquirido" con los habitantes de los municipios de la comarca de Toro, a la que dará servicio el nuevo parque profesional de bomberos, según han expresado en comunicado emitido desde la institución provincial.

Con la futura construcción del Parque de Bomberos de la Comarca de Toro, todos los parques de bomberos de la provincia de Zamora estarán profesionalizados. Este completará la red provincial de parques comarcales operativos con personal propio y especializado, y se suma a los parques Zona Norte en Rionegro del Puente, Tierras de Aliste en San Vitero, Zona Sur en Bermillo de Sayago, y Zona Centro en el Parque de Maquinaria de la Diputación en la capital zamorana.

Desde la Diputación de Zamora, han subrayado que esta intervención "responde al compromiso adquirido con la mejora, modernización y profesionalización" del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, con el objetivo de "garantizar un servicio más eficaz, seguro y adaptado a las necesidades de los municipios de la provincia".