La Casa de Cultura de Toro acoge la proyección de un documental para la prevención del suicidio

La Casa de Cultura de Toro acogerá el miércoles 10 de septiembre, con motivo del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, la proyección del documental "El estigma del silencio", dirigido por el zamorano Sergio Hernández.

De forma posterior a la proyección del documental, tendrá lugar una charla-coloquio con expertos en el tema, que hablarán sobre qué es el sucidio, líneas para su prevención y contestarán preguntas de los asistentes.

La proyección comenzará a las 20.30 horas en el Salón de Actos de la Casa de Cultura y la entrada es libre hasta completar el aforo.

La actividad está organizada por el Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora, desde donde han expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Toro, en especial, al concejal de Cultura, Javier López Calero, por la atención recibida, y a la propia Casa de Cultura.