Toro renueva la devoción por su patrona, la Virgen del Canto
La comitiva ha partido desde el Ayuntamiento y ha llegado a la ermita que alberga la imagen para hacerle la tradicional ofrenda floral
La ciudad de Toro y también su Alfoz ha renovado en la mañana de este lunes, 8 de septiembre, la devoción por su patrona, la Virgen del Canto.
Ataviados con los trajes típicos de Viuda Rica y Labradora, otros trajes regionales, capas castellanas, mantones de Manila y mantillas españolas, decenas de toresanos de todas las edades fueron congregándose en las inmediaciones del Ayuntamiento, desde donde ha partido la comitiva, que cerraban las autoridades locales, bajo mazas.
Acompañada musicalmente por un tamborilero y por la banda de música "La Lira", la comitiva ha discurrido por el recorrido habitual hasta llegar a la ermita de la Virgen del Canto, donde ha tenido lugar la tradicional ofrenda floral a la patrona del mismo nombre.
Allí, con la ermita llena a rebosar y numeroros ciudadanos más a sus puertas, los párrocos han celebrado eucaristía en honor a la Virgen del Canto, que ha contado con la participación del coro "La Mayor" y ha finalizado con el canto del Himno a la Virgen del Canto.
Una vez finalizada la eucaristía, la vistosa y colorida comitiva ha emprendido el camino de regreso hacia la plaza Mayor, para seguir disfrutando de la jornada de festividad de la patrona de la ciudad y su Alfoz.
