Los más pequeños se acercan a la tradición de la Virgen del Canto en Toro

La cofradía de la Virgen del Canto ha organizado en la mañana de este domigno diversas actividades destinadas a que el público infantil se "empapease" de la tradición y la devoción por la patrona de Toro y su Alfoz, la Virgen del Canto.

Así, la ermita acogió desde temprano un teatro de marionetas que, a través de diversos personajes, relató a las pequeñas generaciones de toresanos la leyenda del hallazgo de la imagen de la patrona, así como aspectos de su historia o la idiosincrasia de la tradicional ofrenda floral de cada 8 de septiembre y de los trajes regionales con los que acuden ataviados los toresanos y otros ciudadanos del Alfoz.

Más tarde, los pequeños subieron al camarín de la ermita, para pasar junto a la patrona y admirarla de cerca.

Además, por primera vez, la cofradía organizó una procesión infantil que discurrió hasta la cercana residencia de la tercera edad "Ciudad de Toro", como motivo de encuentro tradicional e intergeneracional entre pequeños y mayores de la ciudad.