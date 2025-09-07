Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actividades infantiles

Los más pequeños se acercan a la tradición de la Virgen del Canto en Toro

Un buen número de niños ha asistido este domingo a un teatro de marionetas que contaba la leyenda de la patrona, manualidades y una procesión en "miniatura"

GALERÍA | Los niños de Toro se acercan a la Virgen del Canto a través de diversas actividades

GALERÍA | Los niños de Toro se acercan a la Virgen del Canto a través de diversas actividades

Ver galería

GALERÍA | Los niños de Toro se acercan a la Virgen del Canto a través de diversas actividades /

Carmen Toro

La cofradía de la Virgen del Canto ha organizado en la mañana de este domigno diversas actividades destinadas a que el público infantil se "empapease" de la tradición y la devoción por la patrona de Toro y su Alfoz, la Virgen del Canto.

Así, la ermita acogió desde temprano un teatro de marionetas que, a través de diversos personajes, relató a las pequeñas generaciones de toresanos la leyenda del hallazgo de la imagen de la patrona, así como aspectos de su historia o la idiosincrasia de la tradicional ofrenda floral de cada 8 de septiembre y de los trajes regionales con los que acuden ataviados los toresanos y otros ciudadanos del Alfoz.

Más tarde, los pequeños subieron al camarín de la ermita, para pasar junto a la patrona y admirarla de cerca.

Noticias relacionadas y más

Además, por primera vez, la cofradía organizó una procesión infantil que discurrió hasta la cercana residencia de la tercera edad "Ciudad de Toro", como motivo de encuentro tradicional e intergeneracional entre pequeños y mayores de la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents