Éxito de la primera edición de la Feria del Vermut Artesano en Toro

La primera edición de la Feria del Vermut Artesano en Toro ha supuesto un "gran éxito" tanto para los productores como para los visitantes.

Los elaboradores participantes han mostrado su satisfacción por la "buena acogida" y han destacado el interés "creciente" del público hacia este producto "de gran tradición y calidad"

La feria, cuya última jornada, la de este domingo, ha estado protagonizada por una cata dirigida del vermú "Aventón" por parte de su elaborador, Carlos Gallego, y un concierto del grupo A Fuego y Tú, ha servido como punto de encuentro y "escaparate" para dar a conocer la excelencia" del vermú elaborado en la zona.

Asimismo, los productores han manifestado su voluntad de dar continuidad a la cita en futuras ediciones, con el propósito de incorporar a más elaboradores y seguir ampliando la oferta.

De este modo, la Feria del Vermut en Toro "aspira a consolidarse como un referente en el calendario gastronómico y cultural de la provincia, contribuyendo a poner en valor el trabajo de los productores locales y reforzar la identidad" de este producto, según han expresado la organizadora del evento y directora de la agencia "Synergias", Canto Marbán, y el concejal de Cultura de Toro, Javier López Calero.

López Calero también ha expresado el agradecimiento del Ayuntamiento de Toro a Bodegas "Diez Gómez", "Aventón" y "Bendita Locura" por su participación en el evento, así como a los grupos Cruce de Caminos, Dos caladas y un pitillo, y A Fuego y Tú, por sus actuaciones.

