La ermita de la Virgen del Canto acoge las vísperas de la patrona de Toro

La cofradía de la Virgen del Canto ha celebrado este domingo las tradicionales vísperas de la festividad de la patrona de Toro y su Alfoz.

La ermita que alberga la imagen de la Virgen ha acogido dichas vísperas, en las que participaron los mayordomos y sus acompañantes, que recorrieron las calles de la ciudad, acompañados por un tamborilero, hasta llegar a la ermita de la Virgen del Canto, donde el acto comenzó con el canto del Himno a la Virgen y después se celebró eucaristía y novena.

Además, allí se llevó a cabo el Baile del Ramo ante la Virgen del Canto por parte del grupo "Los Alfares".

Por otro lado, como novedad, este año, tuvo lugar la imposición de las medallas a los nuevos hermanos que han entrado a formar parte de la cofradía de la Virgen del Canto.

Posteriormente, se llevó a cabo una emotiva presentación ante la patrona, en su camarín, de niños nacidos en la ciudad y su Alfoz durante el último año.

Exaltación del folklore

Seguidamente y en las inmediaciones de la ermita, tuvo lugar una exaltación del folklore de la zona, con sendas actuaciones ofrecidas por los grupos "Los Alfares", de Pereruela, y "Tío Babú", de Toro.

La jornada de las vísperas de la festividad de la Virgen del Canto concluye en la ermita del mismo nombre con el tradicional canto de la Salve en honor a la Santísima Virgen del Canto, que este 8 de septiembre, volverá a ser motivo de devoción en Toro y en los otro 18 pueblos del Alfoz de los que es patrona debido a la celebración de su festividad.