La Ruta del Vino de Toro viaja al Valle del Duero portugués para impregnarse de nuevos modelos de enoturismo

Un grupo de casi una veintena de socios de la Ruta del Vino de Toro ha participado recientemente en un viaje formativo al Valle del Duero en Portugal, concretamente, a la zona de Pinhão, con el objetivo de conocer ejemplos de enoturismo desarrollados en el país vecino a orillas del río Duero, "que une a ambos territorios".

La jornada incluyó la visita a tres bodegas de referencia: Quinta da Levandeira do Roncão, Quinta das Carvalhas y Quinta do Tedo; todas ellas, "reconocidas por su trayectoria y por la forma en la que integran el vino, el paisaje y el turismo", han explicado desde la Ruta del Vino de Toro.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto "Rutas del Vino de España. Experiencias 360", aprobado en la convocatoria 2023 del programa “Experiencias Turismo España”, impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo y financiado por el Ministerio de Industria y Turismo a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y la Unión Europea – NextGenerationEU en el que participa la Ruta del Vino de Toro y gracias al que va a promover la promoción de su territorio hacía los enoturistas portugueses con diferentes acciones de formación, promoción y comunicación, según han expresado.

La experiencia ha resultado "altamente positiva" para los socios participantes, que destacan tanto el aprendizaje adquirido para mejorar la oferta enoturística del destino como el "intercambio de ideas y propuestas" con bodegueros y agentes enoturísticos portugueses.

Asimismo, el viaje ha servido para "reforzar los lazos de colaboración" entre los propios asociados de la Ruta del Vino de Toro, "favoreciendo la generación de sinergias y futuros proyectos comunes".

“El Duero es nuestro hilo conductor. Este viaje nos ha permitido ver de qué manera podemos aprovecharlo mejor y cómo reforzar nuestra identidad enoturística”, ha señalado el presidente de la Asociación Ruta del Vino de Toro, Óscar Díez Ramos, que se manifiesta "muy satisfecho" por la realización de este tipo de acciones.

“Continuaremos trabajando en la promoción de nuestro territorio para ser más conocidos para el público portugués”, ha concluido Díez Ramos.