Reunión y arte mural, bajo la protección de la patrona de Toro y su Alfoz

Una representación de los pueblos de la zona de los que la Virgen del Canto también es la patrona se han dado cita este sábado en el Encuentro con los pueblos del Alfoz, que se celebró en la ermita de la Virgen del Canto, que estaba organizado por la cofradía de la patrona y en el que participaron varios de los alcaldes de las localidades bajo su patronazgo.

En la ermita, tuvo lugar el rezo del rosario, la celebración de la eucaristía y la novena, que fueron oficiadas por los párrocos Ajai Augustine y Manolo Fernández.

Descubrimiento de la pintura

Por otro lado, después de que tuviera lugar el Encuentro con los pueblos del Alfoz en la eucaristía celebrada en la ermita, se llevó a cabo el descubrimiento del nuevo mural realizado por el proyecto "Toro Arte Urbano" (TAU), que dirige Carlos Adeva.

Esta nueva pintura mural está inspirada en la vidriera que se encuentra en el camarín de la ermita de la patrona y que relata la leyenda del hallazgo de la imagen de la Virgen del Canto.

Como explicó Carlos Adeva en su inauguración, es una obra realizada "con todo el cariño del mundo" y que plasma una idea que siempre tuvo en forma de "deseo de hacerla realidad en esta pared". Asimismo, Adeva agradeció la participación de los voluntarios en su realización y al Ayuntamiento de Toro por ser "artífice" del proyecto.

La alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, aseguró que era un "placer" dar la bienvenida a los alcaldes de los pueblos del Alfoz de los que la Virgen del Canto también es patrona y expresó su deseo de que "se ponga como costumbre".

Por otro lado, la presidenta de la cofradía de la Virgen del Canto, Inmaculada Guerra, dijo que el proyecto le pareció "buena idea" cuando Adeva se lo propuso "porque la vidriera no se ve si no se sube al camarín". También agradeció a los participantes en la obra y al Ayuntamiento de Toro su colaboración.

Al acto del descubrimiento del mural, asistieron los concejales del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toro Ruth Martín, Loren Prieto y Javier Gómez Valdespina, así como varios alcaldes de los pueblos del Alfoz y la diputada por la zona de Toro, Natalia Ucero.

La cofradía obsequió después a los asistentes a ambos actos con pastas y limonada.

