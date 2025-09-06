El mural de TAU dedicado a la Virgen del Canto se inaugura esta tarde
La obra, realizada bajo la dirección de Carlos Adeva, está inspirada en la leyenda que relata el hallazgo de la imagen de la patrona de Toro
El nuevo mural creado por el grupo de voluntarios "Toro Arte Urbano" (TAU) , dirigido por Carlos Adeva, se inaugurará en la tarde de este sábado junto a la ermita de la Virgen del Canto.
Y es que, precisamentente, la última obra creada por TAU relata en formato imagen la leyenda del hallazgo de la imagen de la Virgen del Canto, patrona Toro y su lfoz, cuya festividad se celebrará el próximo lunes, 8 de septiembre.
La creación, inspirada en la vidriera que adorna el camarín de la Virgen del Canto, se ha realizado en un muro próximo a la propia ermita, en la calle El Canto, y su inauguración oficial tendrá lugar en torno a las 20.30 horas de este sábado, una vez que haya concluido la celebración del Encuentro con los pueblos del Alfoz que acogerá la ermita de la patrona.
El acto de inauguración del mural, que será de carácter público, con motivo de que quienes quieran presenciarlo puedan asistir, se suma así a los diferentes actos como preludio a la festividad de la Virgen del Canto organizados tanto por parte del Ayuntamiento de Toro como por parte de la cofradía de la patrona.
